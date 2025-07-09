保時捷上半年「最暢銷車型」換人！台灣逆勢成長4%、賣出2864輛

▲保時捷2025上半年全球共賣出146,391輛，較去年同期衰退6%，不過台灣市場逆勢成長，年增4%。（圖／翻攝自Porsche）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）公布2025年1-6月銷量！保時捷上半年全球共賣出146,391輛，較去年同期衰退6%，不過台灣市場則逆勢成長4%，共賣出2,864輛。

保時捷在上半年全球銷量中，共有36.1%為電動化車型，其中包括BEV電動車（23.5%）與PHEV插電式油電車型（12.6%）。在個別車系中又以Macan成長最多，銷量成長15%，其次為Panamera，較去年同期成長13%。保時捷Macan上半年全球共賣出45,137輛，其中近6成（25,884輛）為電動車，在歐盟以外的市場仍持續供應燃油版Macan（19,253輛），也使Macan成為2025上半年最暢銷車型。

▲保時捷2025年1-6月全球銷量、個別市場表現。（圖／翻攝自Porsche）



至於911跑車上半年則交付25,608輛，銷量下滑9%，主要為去年改款前車型的最終銷售表現強勁、以及新衍生車型的分階段產品導入。718 Boxster、718 Cayman上半年則賣出10,496輛，較去年減少12%，主因是受到歐盟網路安全法規導致供應限制，現行718車系也即將於第4季停產。電動跑車Taycan今年1-6月共賣出8,302輛，較去年同期衰退6%；Cayenne 則是 41,873輛，年減 23%，部分原因為去年同期的補償效應。

個別市場方面，北美仍為保時捷的主力市場，上半年賣出43,577輛，年增10%創下歷來上半年新高，至於衰退最多的則是大陸、德國市場，上半年分別較去年同期衰退28%、23%。

台灣市場的部分，台灣保時捷上半年共交付2,864輛，較去年同期成長4%，其中Macan車系成長最多，佔總銷量38％，718車系也年增56%。