光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

▲KYMCO光陽推出全新「小精靈Genie 115」，主打「小輕大省」並以萌時尚設計為主軸。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

國內機車大廠KYMCO光陽在7月初的國際重機展上，帶來全新力作「小精靈Genie 115」，以「小輕大省」為主軸，在不犧牲實用性的前提下，讓任何身型的騎士都能輕鬆駕馭，成為年輕族群的時尚移動潮流新選項，而且光陽還祭出購車金與分期0利率的限時優惠，讓年輕人都能輕鬆入手。

▲小精靈Genie 115全車以圓滑線條為基礎，並且處處都有提升質感的小細節。

小精靈Genie 115是光陽瞄準「萌時尚」打造的全新時尚車款，外型包括車身與燈具都以圓滑線條為基礎，並處處可見提升質感的小細節，像是類似皮革縫線的手法，在儀表周圍、後扶手與坐墊內側都能看見，這在機車上是少見的設計巧思，也使得全車的時尚氛圍更加濃厚。

▲包括儀表周圍、後扶手與坐墊內側，都能見到類似皮革縫線的壓紋設計，質感大大加分。

儘管主打萌時尚，不過小精靈Genie 115的實用性依舊非常有看頭，不僅有著同級最大23公升置物箱空間，附有防滑設計的腳踏空間也達到340mm，再搭配可輕鬆放下700c.c.飲料的前置空間，以及更好用的造型前雙掛鉤，都能滿足日常通勤與購物採買的各種使用需求。

▲小精靈Genie 115不僅有同級最大23公升置物箱空間，腳踏空間也加長至340mm並附有防滑設計。

動力方面，小精靈Genie 115搭載114.3c.c.空冷2V引擎，搭配德國馬牌噴射系統與高效率空濾後，可帶來9.11匹最大馬力，同時在CVT無段變速箱優化之下，能帶來61.6km/L一級油耗的優異表現，大大節省用車成本；而同級最輕89公斤乾重、735mm超低座高、600mm平整化坐墊、嬌小的車身尺碼、省力中柱與減壓弧形煞車拉桿等，即使是身材嬌小的女騎士也能一手掌握。

▲小精靈Genie 115的車身尺碼、座高與車重都經過考量，即使是體型嬌小的騎士也能一手掌握。（圖／翻攝自KYMCO）

為了讓年輕族群能輕鬆入手小精靈Genie 115，只要在2025／07／04至2025／07／31完成領牌，就送購車金3,000元（直扣），並可享有分期24期0利率（分期現金同價），選擇分期還可獨享1年期「神盾」防護保障，活動詳情以KYMCO官網為準，或洽詢各地經銷商。