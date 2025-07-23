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全球僅19輛老法拉利「身價上看950萬美元」！F40 LM即將登上拍賣會

圖文／7Car 小七車觀點

在 Ferrari 的歷史長河中，有些作品註定成為經典，而有些則進一步邁入傳奇之列。F40 被許多車迷奉為最純粹的 Prancing Horse，但若將這款傳奇推向極致，那麼 F40 LM 絕對是無法忽視的終極版本。這款原為征戰 IMSA 與 FIA GT 賽場而生的賽車，由義大利賽車工坊 Michelotto 打造，全世界僅有 19 台，如今其中一輛、車號 14 的 GTC 規格版本，將於 8 月 Monterey Car Week 登上 RM Sotheby’s 拍賣舞台，預估成交價落在 850 至 950 萬美元之間。

▲底盤編號為 95448 Ferrari F40 LM 將於 8 月 Monterey Car Week 登上 RM Sotheby’s 拍賣舞台。

本車底盤編號為 95448，1993 年新車交付給瑞士 St. Moritz 地區的一位收藏家 Walter Hagmann，他不僅是 Ferrari 忠實車主，也一度於 2002 年回購此車，並於 2007 年再次轉手。之後新車主積極參與義大利、法國、西班牙與捷克等地的歷史賽事，讓這輛 F40 LM 持續在賽道發光。2014 年，原廠將這輛賽車送返 Michelotto 進行引擎與變速系統整修，同時重新噴塗經典 Rosso Corsa 車色，展現原汁原味的競技靈魂。

為迎接今年拍賣，這輛 F40 LM 再度接受整備，包含更換油箱膠囊、正時與附件皮帶、火星塞與油濾，並換上全新 Michelin Pilot Sport GT Slick S7M 賽道胎。動力核心仍是那具 2.9 升雙渦輪增壓 V8，但 GTC 規格讓最大馬力暴衝至驚人的 760 匹，較標準 F40 多出 289 匹，車重也輕了約 317 公斤，濕重僅 1,050 公斤，這些升級讓它成為所有 F40 中最兇悍的一位。

F40 LM 不僅稀有、輕量、暴力，還充滿無可取代的機械聲浪與賽道記憶，是所有車迷或頂尖收藏家心中渴望擁有一輛的終極收藏。至於拍賣結果會不會再創新高，我們不妨拭目以待。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ferrari法拉利F40LM拍賣RMSotheby汽車新車超跑古董車老車

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