滿油滿電續航力破1600KM！smart「精靈#5 EHD」大陸亮相

圖文／7Car 小七車觀點

smart 品牌首款混合動力車型 — 精靈#5 EHD (Electric Hybrid Drive) 已正式獲得中國大陸工信部公告認證，並同步釋出外觀圖。這款新車是 smart 進軍插電式混合動力市場的開端，將進一步擴展品牌在動力系統上的多元選擇，並以提升續航表現與節能效率為主要訴求，預計於 2025 年第四季度正式上市。

精靈#5 EHD 採用全新開發的 EHD 電動混合動力系統，具備超過 1600 公里的 CLTC 綜合續航里程，是 smart 歷來續航表現最出色的車款。新車配置容量超過 40kWh 的電池組，純電續航亦達 250 公里以上，日常短程通勤可實現純電行駛，長途出行則交由高效內燃機輔助，兼顧實用與靈活。

在技術層面，smart 精靈#5 EHD 的引擎擁有業界領先的熱效率，搭配優化的動力管理策略，於 CLTC 工況下的虧電油耗低至 4.4L/100km，展現出優異的燃油經濟性。同時，車輛亦針對 NVH 表現進行調校，提升駕乘舒適性，期望提供電油兼備的嶄新駕馭體驗。

外觀方面，精靈#5 EHD 延續純電版本的設計語彙，並針對混動版本增添兩款專屬車色與 19 吋新式樣鋁圈，強調運動與個性化風格。設計細節維持品牌一貫簡潔俐落的美學，持續鎖定年輕族群與城市通勤族的審美需求。

smart 品牌自重新定位以來已推出多款純電 SUV，此次精靈#5 EHD 的推出，不僅是產品線延伸的重要一步，也代表品牌邁入混合動力新階段。未來，smart 將持續強化「中歐雙核、全球布局」的策略，拓展新能源產品佈局，以滿足更多樣的市場需求與用車場景。