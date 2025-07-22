「日系中型電動皮卡」發表！雙馬達190匹、搶先電動版Hilux開賣

▲Isuzu於英國展開D-max EV電動中型皮卡預售，當地共有2車型，售價自59,995 英鎊起，折合新台幣約237.6萬。（圖／翻攝自Isuzu，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Isuzu（五十鈴）正式於英國發表D-Max EV電動皮卡，這款日系皮卡被譽為是「歐洲首款具完整商業功能的量產電動皮卡」，搶先競爭對手TOYOTA電動版Hilux上市，該車採雙馬達全驅、預計在明年2月開始交車，售價自59,995 英鎊起，折合新台幣約237.6萬。

▲D-Max EV外觀與燃油版相似，甚至也捨棄了封閉式水箱護罩，配有18吋輪圈。



新D-Max EV外觀與燃油版相似，並且取消了封閉式水箱護罩，可透過EV專屬銘牌、藍色飾條、沒有排氣管等方式辨別，充電孔蓋則設在原本油箱位置，並採同樣的開啟方式。原廠也提供eDL40、eV-Cross 2款車型，可選擇加長型前座及雙座版本，標配Splash White車色，並可選擇金屬銀、雲母灰、瑪瑙黑、金屬藍等車色，頂規eV-Cross還有專屬珍珠白塗裝，搭配18吋輪圈相當粗獷有型。

▲充電孔蓋也與燃油版位置相同，具有最大負載1,000公斤、最大拖曳力3.5噸、涉水高度600mm的表現。



電動動力上，D-Max EV採雙馬達全驅，具有190匹／33.2公斤米扭力，比柴油版多了27匹馬力，不過扭力則略低3.6公斤米，靜止加速破百則10.1秒。另外，D-Max EV具有超過1,000公斤的最大負重、最大拖曳力達3.5噸，其他像是600mm涉水高度、離地間隙210mm，都與柴油中型皮卡相當。

▲D-Max EV採雙馬達、66.9kWh電池，具有最大馬力190匹／33.2公斤米扭力。



D-Max EV搭載66.9kWh鋰電池，WLTP續航力為263公里，相較一般乘用電動車較為遜色，不過以中型皮卡來說還算合理，在50kW直流快充下，可在1小時內完成20-80%充電，Isuzu也為針對電池系統提供8年或16萬公里保固。

D-Max EV與燃油版同樣採非乘載式底盤，並經過改良優化，後懸吊則採De-Dion系統而非鋼製彈簧，具有更好的乘坐感受，新車目前已在英國預售，後續將在英國2025商用車展亮相。

▲D-Max EV與燃油版同樣採非乘載式底盤，原廠也將後懸吊的鋼製葉片彈簧改為De-Dion系統，提升乘坐舒適性。