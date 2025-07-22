福斯商旅「7人座MPV」1.5汽油渦輪送驗！入門定位售價將更親民

▲福斯商旅Caddy Maxi汽油動力車型有望回歸市場，近日1.5TSI車型出現在車安網審查合格名單中。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯今年3月發表Caddy Maxi後，採單一2.0升柴油動力、雙車型編成，售價自141.8萬起。不過近日在《車輛安全資訊網》審查合格產品名單中，也出現Caddy Maxi 1.5TSI汽油動力的資料，預料這款更具稅金優勢的汽油渦輪車型將回歸市場，與2.0升柴油車型一同販售。

▲從車安網名單中可看到Caddy Maxi 1.5TSI汽油車型出現，將使Caddy Maxi車系提供1.5汽油渦輪、2.0柴油渦輪。（圖／翻攝自車安網）

新一代Caddy Maxi自2021年上市，原本就有1.5升汽油渦輪、2.0升柴油雙動力，不過在2022年就改採單一柴油編成，此次汽油車型出現在車安網名單，也意味著1.5升渦輪車型將重新回歸販售。

Caddy Maxi 1.5升TSI汽油渦輪車型搭配7速DSG雙離合自手排變速箱，具有最大馬力116匹／22.4公斤米扭力，採前輪驅動，在車系定位上屬於入門車型，配備包括10.25吋數位儀表、10吋中控螢幕、IQ.Drive駕駛輔助系統、7氣囊等，預料售價也有望更親民。

▲在入門定位下，1.5TSI汽油車型有望再讓Caddy Maxi的入手門檻更親民。

