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賓士擴大與微軟合作「新車將搭載AI助理」！開車還能參加視訊會議

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 宣布擴大與 Microsoft 的合作關係，透過整合全新 Microsoft Teams 會議應用程式、Microsoft Intune 裝置管理平台，以及 Microsoft 365 Copilot 人工智慧助理，進一步強化車內生產力功能。此系列功能將率先搭載於即將上市的全新 CLA 車型，並搭配第四代 MBUX 系統與 MB.OS 作業平台，於今年夏季起逐步推向市場。

從座艙到辦公室：Mercedes-Benz 結合 Microsoft 服務強化車內生產力

最新版本的 Microsoft Teams Meetings 應用程式，讓駕駛人能於行駛中透過內建攝影機參與視訊會議。此功能已符合各國法規，且具備安全機制，一旦攝影機啟用，畫面將停止播放共享簡報內容，以避免分心。此外，更新後的 Teams 介面也導入「下一場會議」提醒、常用聯絡人快速撥號、擴充即時訊息與語音輸入等功能，大幅提升商務使用的便利性。

從座艙到辦公室：Mercedes-Benz 結合 Microsoft 服務強化車內生產力

Mercedes-Benz 亦成為首家將 Microsoft Intune 原生整合至車載系統的汽車品牌，為企業用戶提供等同手機設備的資安保障。透過 Intune，駕駛可在車內登入商務帳號，於公私資料間快速切換，同時由 IT 部門遠端管理權限與政策，提升移動工作的效率與安全性。該功能初期將於歐洲與美國市場推出。

從座艙到辦公室：Mercedes-Benz 結合 Microsoft 服務強化車內生產力

雙方也正攜手導入 Microsoft 365 Copilot，讓駕駛可透過語音指令讀取郵件摘要、查詢客戶資訊、管理行程等。這套結合生成式 AI 的應用程式，將使車輛躍升為串聯辦公室與居家辦公之外的「第三工作場域」，大幅提升行車過程中的工作效率。Mercedes-Benz 表示，此項合作展現品牌持續深化數位體驗的決心，並以使用者安全為優先打造直覺且不中斷的智慧座艙環境。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士Microsoft微軟AICopilotTeamsMeeting視訊會議人工智慧助理CLA電動車汽車新車

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