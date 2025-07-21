Honda「新雙門轎跑」傳有Type R版本？300匹起、台灣最快年底見

▲Honda新雙門轎跑Prelude即將在秋季於歐洲、日本、北美市場發表，最近也傳出原廠已在籌備Type S、Type R版本。（圖／翻攝自Honda，圖片皆為Prelude，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）新一代雙門轎跑Prelude即將在秋季於歐洲、日本、北美上市，同時也有望導入台灣市場。最近日媒也傳出，原廠還打算推出更運動化的Prelude Type S、甚至是Type R版本，有望讓這款油電轎跑提升至300匹最大馬力。

據日媒《Goo-net》報導，本田正在籌備Prelude的Type S、Type R版本，其中略帶運動風格的Type S車型與標準版車型時隔一年，在明年秋季亮相，至於更強悍的Type R版本則要等到2027年，後者在空力套件、底盤及動力系統都會更強悍。

▲日媒指出，Prelude Type R有望將該2.0升e:HEV油電系統提升至300匹之譜，並在歐洲市場接替已退場的Civic Type R。



一般Prelude車型採2.0升e:HEV油電動力、E-CVT變速箱，預料將有綜效207匹馬力，而傳聞中Type R版本，則可能將這套油電系統提升至300匹之譜，使最大馬力與Civic Type R（325匹）相當，尤其在後者已退出歐洲市場下，也讓原廠有意讓Prelude Type R進行取代。

唯一可惜的是，即便是最強悍的Prelude Type R，可能僅剩自排車型可選，不過，標準版的Prelude將提供S+ Shift模式，透過模擬聲浪、扭力調整及換檔撥片模擬手排車型換檔感受，若真的出了Prelude Type R，預料也會有專屬的運動模式，以滿足死忠的熱血本田車迷。

台灣市場方面，台灣本田也已註冊Prelude車名，考量到首發市場落在秋季，預料最快也有望在今年底導入，至於詳細規格、售價則還有待海外正式發表後才能得知。

▲台灣本田早在2023年底註冊Prelude商標，照發表時程來看，最快有望年底前在台亮相。