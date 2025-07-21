美式越野休旅要來了？Jeep「藍哥」Wrangler Sahara重置價格曝光

▲保發中心汽車重置價格中出現Jeep Wrangler Sahara，寶嘉聯合也確認目前正在進行新車認證審驗流程。（圖／翻攝自Jeep）

記者林鼎智／綜合報導

尚騰汽車集團在入主寶嘉聯合、且將導入Alfa Romeo、Jeep、RAM等品牌下，近日在財團法人保險事業發展中心（保發中心）的汽車重置價格中，也出現Jeep Wrangler Sahara的重置價格，該重置價格為280萬。

雖然說保發中心的汽車重置價格僅供參考，但寶嘉聯合也確認目前正在進行新車認證審驗流程。這也意味著近期台灣車市除了TOYOTA Land Cruiser外，又有一款越野休旅可以開始期待。

▲作爲參考，Jeep Wrangler Sahara重置價格為280萬。（圖／翻攝自保發中心）

從資料中的Wrangler Sahara車型來看，該車屬於高階定位、不過相較Rubicon車型則更偏重舒適性，因此除了內裝較偏豪華取向之外，輪胎也採用All-Terrain全地形胎為主，以美國售價為例，該車在北美自49,370美元起，折合新台幣約145.4萬。

▲Jeep Wrangler Sahara具有12.3吋中控螢幕、雙前座電調加熱座椅、ADAS駕駛輔助系統。



Jeep Wrangler Sahara外形粗獷，具有直列式水箱護罩、圓型LED頭燈，同時車內也標配12.3吋中控螢幕、雙區恆溫空調、雙前座電動調整加熱座椅、Level 2駕駛輔助功能等。動力上，Jeep Wrangler Sahara採2.0升4缸汽油渦輪引擎、8速手自排及全時4輪驅動系統，具有最大馬力270匹／40.8公斤米扭力，最大牽引力達1,587公斤。