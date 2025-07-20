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Skoda電動休旅車「變身2人座貨車」！Enyaq商用版英國登場

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 為旗下純電 SUV 車系 Enyaq 帶來嶄新用途，以更務實的角度推出商用版本「Enyaq Cargo」，這款專為英國市場開發的輕型商用電動車（LCV），保留 Enyaq SUV 的熟悉外型，卻徹底改造車內配置，化身兩人座電動載貨車，瞄準企業車隊與專業用戶的日常營運需求。

▲Škoda 於英國市場推出「Enyaq Cargo」商用版本。

Enyaq Cargo 的誕生是 Škoda 與英國改裝公司 Strong Plastic Products Ltd 合作的成果，整體改裝符合當地 LCV 法規規範。改造基礎選擇的是標準 Enyaq SUV 而非 Coupe 版本，主因在於後者斜背造型將大幅限制後廂的垂直空間與實用性。

內部調整重點在於拆除原本的後排座椅與內裝飾板，並導入一套由輕量化塑料構成的貨物地板系統，同時於前排座椅後方新增隔板（bulkhead）設計，並配備一組小型觀察窗，以確保載貨過程中貨物不會移動干擾駕駛視野或乘客安全。此外，雖然外觀看起來與一般 Enyaq 無異，但原本的後車窗雖保留，卻全面改為重度隱蔽處理，並關閉電動啟閉功能。

動力系統則維持原有設定，提供單馬達後驅的 Enyaq 85（282hp）與雙馬達四驅的 SportLine 85x（同為 282hp）兩種版本。兩者皆搭載 77kWh 電池模組，續航表現方面，後驅車型可達 WLTP 標準下約 578 公里，四驅版本則為 534 公里，並支援 DC 快充機能，對於日行百公里上下的商用情境而言已綽綽有餘。至於性能旗艦 vRS（335hp）版本目前則未納入此商用轉換計畫。

Škoda 表示，這款 Enyaq Cargo 最初由英國的 National Grid Energy Distribution 主動委託開發，作為其綠能轉型車隊的首波電動車訂單，共計採購 70 輛。此舉也象徵 Škoda 正式進軍純電 LCV 領域，並以 Enyaq 作為平台展開新一波產品應用拓展。

Enyaq Cargo 將以專案形式銷售給英國企業用戶，單車起價為 £44,310（約新台幣 187 萬），另加 Cargo 改裝費用 £1,815（約新台幣 7.6 萬，不含稅）。雖然目前僅限英國市場，但 Škoda 此舉也預告未來純電商用市場潛力巨大，若後續反應熱烈，不排除推廣至歐陸其他地區。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaEnyaqCoupe電動車休旅車SUV汽車新車貨車商用車

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