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特斯拉銷量低迷「股價仍持續看漲」！任命資深IT主管接手銷售團隊

特斯拉任命資深資訊科技主管Raj Jegannathan負責銷售團隊。（圖／中新社）

▲特斯拉任命資深資訊科技主管Raj Jegannathan負責銷售團隊。（圖／中新社）

圖文／CTWANT

根據《路透》18日報導，特斯拉（Tesla）正面臨需求下滑之際，任命資深資訊科技（IT）主管Raj Jegannathan負責銷售團隊。

Jegannathan先前在特斯拉負責多項IT和資料相關業務，近期接替了離職的北美區前銷售主管Troy Jones。根據其LinkedIn資料及公司內部消息，Jegannathan雖無傳統銷售經驗，但近來與執行長馬斯克 (Elon Musk) 的關係日益密切。

特斯拉近日爆出主管離職潮，任職15年的特斯拉北美銷售、服務和交付主管Troy Jones離職後，不到一個月，負責營運和製造業務的資深主管Omead Afshar也離職，據傳是因銷售疲軟而被馬斯克開除。

該公司在歐洲與北美的車輛需求大幅下滑，最近一季銷售量較前一季減少 13%，達到近三年來最低水平。銷售下滑的原因包括市場對馬斯克政治言論的反感、特斯拉車款更新停滯，以及競爭對手推出更多平價電動車所帶來的競爭壓力。

中國市場方面，特斯拉在中國的交付量不增反減，銷量雪崩式下滑。中國車廠比亞迪持續擴張海外版圖，前年銷量更一舉超越特斯拉，成為全球最大電動車廠。

特斯拉股票18日收盤上漲 3.2%，至每股 329.65 美元。而下周美國科技股將陸續公布財報，包括特斯拉、Google、Intel等財報與展望將成為市場觀察重點。

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關鍵字：Tesla特斯拉銷量股價下跌電動車汽車新車

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