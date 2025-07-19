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TOYOTA「上半年歐洲銷量再創新高」！跨界小鴨榮登最熱賣車型

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota Motor Europe（TME）公布 2025 年上半年（1～6 月）最新銷售成績，在整體市場萎縮 1.54% 的情況下，依然逆勢成長 1%，累積銷售達 635,328 輛，創下歷年同期新高。其中，Toyota 與 Lexus 的電動化車型表現亮眼，合計年增 6%，占整體銷售比重更攀升至 77%，成為 TME 穩居歐洲第二大乘用車品牌的關鍵因素。

▲Toyota Motor Europe（TME）公布 2025 年上半年（1～6 月）最新銷售成績，在整體市場萎縮 1.54% 的情況下，依然逆勢成長 1%，累積銷售達 635,328 輛，創下歷年同期新高。

Toyota 品牌上半年共售出 591,115 輛新車，年增 1%，依舊穩居歐洲第二大乘用車品牌地位。銷售主力車型依序為 Yaris Cross（103,580 輛）、Yaris（90,549 輛）、Corolla 車系（78,920 輛）、Toyota C-HR（76,432 輛）、Aygo X（50,083 輛）以及 RAV4（43,558 輛）。其中，Yaris Cross Hybrid 與 Yaris Hybrid 為電動化銷售的雙核心，分別售出 103,574 輛與 90,074 輛，而剛推出不久的 C-HR Plug-in Hybrid 也帶動插電式油電車全年銷量暴增 272%，達 42,200 輛。

Toyota 全品牌電動化車款（含 HEV、PHEV、BEV）合計售出 449,374 輛，年增 6%。其中，純電車款銷量大幅提升 46%，達 27,773 輛，插電式油電車增幅則達三倍以上。Toyota Professional 商用車部門同樣表現出色，總銷量 80,448 輛、年增 12%，顯示品牌在輕型商用領域的持續滲透。

至於高級品牌 Lexus，2025 上半年共售出 44,213 輛，年增 7%，高於歐洲豪華車市場整體增幅，市占率穩定維持在 2.5%。Lexus 的電動化佔比來到 95%，其中西歐市場更達 100%，全面實現無傳統燃油車策略。熱銷車款以新世代 LBX Hybrid 為首（14,757 輛），緊隨其後的還有提供油電與插電雙動力的 NX 車系（13,607 輛）與 UX（4,703 輛）。值得一提的是，Lexus 全車系電動化銷量成長 13%，顯示市場對其豪華節能雙重定位仍具高度認同。

從地區來看，TME 電動化車型在西歐的滲透率為 80%，東歐則為 58%，整體平均達到 77%，幾乎每售出 4 輛 Toyota 或 Lexus 新車，就有 3 輛具備電動化動力。在歐洲多國正加速淘汰純燃油車政策的趨勢下，Toyota 與 Lexus 以穩健節奏推進多元電動化策略，憑藉高比例油電混合車型佈局全線級距，也為純電與插電式產品開啟更廣泛的市場接受度。

綜觀 2025 上半年表現，Toyota Motor Europe 不僅穩固乘用車與商用車市場地位，更在電動化戰略上交出一份穩健成績單。面對下半年更多純電新車與政策變化，原廠也將持續強化產品陣容與區域化策略，持續以多元技術路線回應歐洲市場對環保與效能的雙重期待。

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