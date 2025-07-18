Nissan暢銷MPV新年式升級！搭Level 2、7速自排　露營車也受惠

▲Nissan旗下熱門MPV Caravan新年式將升級Level 2駕駛輔助系統，另外在變速箱部分也從5速自排改為7速。（圖／翻攝自Nissan，圖片皆為現行車款）



記者林鼎智／綜合報導

日本Nissan（日產）近日傳出將為旗下「熱門MPV」Caravan帶來部分改良車型，預計在8月25日上市。此次新年式Caravan將針對安全配備進行優化，以提升作為商用車的實用性。

Nissan Caravan車系陣容豐富，從商用MPV到露營車、14人座小型巴士都有，涵蓋商用及家用用途，此番新年式將針對汽油車型升級ACC智慧巡航控制系統、前車駛離通知、胎壓警示等功能，使Caravan也具有Level 2等級，同時也將從現行7吋升級成9吋中控螢幕，並換上雙前座人體工學座椅。

▲新Caravan將升級9吋中控螢幕、雙前座人體工學座椅，另外也標配Level 2駕駛輔助功能。



另外，此次原廠也會推出一款Premium GX Outdoor Black Edition特仕版車型，該車將具有黑色外觀套件，包括格柵、保桿、後視鏡外蓋、手把、窗框等都經過黑化處理。

動力方面，則將提供2.0升汽油、2.5升汽油、2.4升柴油引擎，分別具有最大馬力130匹／18.1公斤米扭力、147匹／21.7公斤米扭力及132匹／37.7公斤米扭力，並從現行款的5速自排升級為7速自排變速箱，帶來更好的高速表現與燃油經濟性。

▲Caravan也提供Myroom露營車，此次更新也會同樣受惠，讓戶外玩家也提升行車安全。