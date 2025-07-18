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福特「Bronco越野休旅」也有長軸版！近3米軸距　採電動、增程動力

▲大陸福特江鈴長軸版Bronco。（圖／翻攝自福特江鈴汽車）

▲大陸福特江鈴汽車推出「長軸版Bronco」，該車軸距逼近3米，皆採前輪驅動，預計第4季就會在大陸上市。（圖／翻攝自福特江鈴汽車，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

全球最熱愛「長軸」的為大陸市場，為此大陸福特江鈴汽車也在近日推出一款Bronco長軸版，這也是當地第3款Bronco車型，長軸版比標準版軸距增加280mm，來到2,950mm，並提供電動版與增程版兩種動力。

長軸版Bronco車長5,025mm、軸距2,950mm，也是該車系最大，同時該車也配備光學雷達系統，預計今年第4季就會在大陸販售，外觀與標準版相同，目前僅限大陸市場獨享。

▲大陸福特江鈴長軸版Bronco。（圖／翻攝自福特江鈴汽車）

▲長軸版Bronco提供BEV電動、EREV增程版兩種動力，該車也已出現在大陸工信部文件中。

長軸版Bronco皆採前輪驅動配置，共有BEV電動版與EREV增程版兩種動力，前者搭載105.4kWh電池，具有最大馬力275匹、最大續航力650公里，不過車重也來到2,630公斤。

至於EREV增程版則以1.5升插電式油電引擎、電動馬達及43.7kWh電池組成，具有245匹最大馬力，純電續航可行駛220公里、綜合續航可達1,220公里，車重則是2,510公斤。

目前大陸福特江鈴汽車尚未公布長軸版Bronco售價，僅透露將在今年第4季上市，陸媒預測當地售價將落在30-40萬人民幣之間，折合新台幣約122.6萬-163.6萬左右。

▲福特江鈴長軸版Bronco。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲福特江鈴長軸版Bronco。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲陸媒預估，長軸版Bronco將落在30-40萬人民幣之間，折合新台幣約122.6萬-163.6萬左右。（圖／翻攝自大陸工信部）

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