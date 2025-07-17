保時捷「第100萬輛Macan休旅」德國萊比錫下線！僅用12年就達成

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 位於德國萊比錫的工廠近日迎來重要里程碑，第 100 萬輛 Macan 量產車正式下線。自 2013 年開始投產以來，這款中型 SUV 已成為 Porsche 全球暢銷車款之一，2024 年度交車量達 82,795 輛。Porsche Leipzig GmbH 總經理 Gerd Rupp 表示，Macan 不僅見證工廠從組裝廠轉型為完整生產基地的過程，更象徵品牌進入電動化時代的轉折點。

Macan 的生產計畫始於 2011 年，當時 Porsche 決定將萊比錫打造成具備車體與塗裝線的完整工廠，並因此創造出約 1,500 個就業機會。12 年來，Macan 除了鞏固 Porsche 在全球 SUV 市場的地位，也使萊比錫成為中德地區的重要經濟推手與雇主之一。目前，當地工廠同線生產燃油、混合動力與純電車型，並持續擴充設施，包括新增車體工坊與軸件生產中心。

本次的第 100 萬輛 Macan 為一輛 Macan 4，採用醒目的 Frozen Blue Metallic 車色，配備雙色皮革內裝、GT 運動方向盤、AR 擴增實境抬頭顯示器與全景玻璃車頂等豪華配備。動力方面，其最高輸出達 300 kW（408 匹馬力），0-100 km/h 僅需 5.2 秒，極速為 220 km/h，並搭載總容量 100 kWh 的高壓電池，WLTP 續航力最高達 612 公里，支援 800V 快充技術，10%-80% 充電時間僅約 21 分鐘。

這輛具代表性的 Macan 4 已於 Porsche Leipzig 工廠內的品牌體驗中心交付給來自基爾的德國企業家 Stefan Schmidt。這位 62 歲的車主表示，他欣賞 Macan 在日常實用性與駕馭樂趣間取得的平衡，也盛讚在萊比錫交車及試駕體驗所帶來的品牌熱情與專業。Porsche 提供新車主於專屬賽道中體驗與交車車輛相同配置的試駕服務，讓顧客更深入了解車輛性能。

自 2002 年啟用以來，萊比錫工廠逐步擴大產能，目前擁有約 5,000 名員工，負責生產 Macan 與 Panamera 車系。過去也曾組裝 Cayenne 與限量超跑 Carrera GT。此外，廠區內的體驗中心包含賽道與越野場地，並以創新生產流程與永續發展獲得多項獎項肯定，包括 2021 年的「Lean and Green 管理大獎」與 2023 年的「年度最佳工廠」。