避免川普高關稅打擊　Volvo「最暢銷休旅」明年底在美國生產！

▲在川普關稅政策下，Volvo也宣布XC60將於明年底在美國生產，避免高關稅打擊。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在面對川普政府關稅政策下，Volvo也宣布「全球暢銷休旅XC60」（報導請點此）的生產將遷往美國，屆時將由南卡羅納州的Ridgeville工廠負責，預計明年底就會開始上線量產，將有助於避免高額關稅負擔。

▲XC60明年底將由南卡羅納州的Ridgeville工廠負責，該工廠目前生產旗艦7人座電動休旅EX90、Polestar 3，也是Volvo在美國第一個生產據點，於2015年破土動工。



Ridgeville工廠於2015年破土動工，也是Volvo在美國的第一間工廠，過去10年投資超過13億美元，並擴大車體、塗裝車間，同時也擁有一條先進的電池組生產線，目前該工廠生產車型包括旗艦7人座電動休旅EX90、Polestar 3電動休旅。

Volvo品牌最暢銷車型XC60也是北美最受歡迎的Volvo車款，據瞭解，光是今年上半年，XC60在美國就賣了21,908輛，較去年同期成長22.9%，並且佔總銷量的33%。Volvo總裁Hakan Samuelsson表示，將XC60納入Ridgeville工廠的生產，將進一步鞏固XC60在美國市場的吸引力，同時也為當地創造就業機會。當然，這項決定也有助於XC60避免高關稅，是使Volvo決定在美生產的主要原因。

至於除了XC60之外，後續是否還有其他車型將在美生產？有傳聞指出XC90、甚至是電動房車ES90都有望跟進，不過目前Volvo並未透露，僅表示將以旗艦7人座電動休旅EX90滿足有空間需求的電動車買家。

▲Volvo XC60也是北美最暢銷的Volvo車型，今年上半年就賣出21,908輛，較去年同期成長22.9%，並且佔總銷量的33%。