Lexus「豪華頭等艙LM500h」改良！隔音再升級、折新台幣297.8萬起

▲Lexus日本原廠針對LM500h進行改良，優化隔音靜謐性，同時也調整電動滑門開關、增添便利性。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Lexus（凌志）原廠今（17）日推出新年式LM，針對這款豪華旗艦MPV進行更新，該車自2020年上市、並在2023年改款，此次新年式更針對隔音靜謐性進行升級，預計8／1在日本上市，售價自1,500萬日圓起，折合新台幣約297.8萬。

基於「Always On」不斷追求革新的裡面，此次原廠針對LM500h進行升級，其中在後輪拱、後尾門附近增加且擴大減震材料、隔音材質，以降低後輪的胎噪及後尾門震動噪音，進一步提升靜謐性。

而4人座的EXECUTIVE車型，則提升後座乘客的便利性與舒適性，將原本位於上方控制台的電動滑門開關，移至後座中央控制台處，讓後座乘員可以坐姿輕鬆操作；在調整電動滑門開關後，上方控制台處則增添照明燈源；另外也在後座中央控制台處增添托盤，可供放置手機、小型物品。至於其他48吋大螢幕、Mark Levinson音響等都維持不變。

▲此次原廠也調整電動滑門位置，從原本上方控制台處移到後座中央控制台處，另外也在後座中央控制台處增添托盤。



動力方面，LM500h搭載2.4升渦輪油電引擎、Direct Shift 6速手自排，具有最大馬力275匹／46.9公斤米扭力，皆採全輪驅動，具有平均油耗13km／L表現。當地LM500h共有2車型，Vision L售價自1,500萬日圓起（折合新台幣約297.8萬），EXECUTIVE版本則是2,010萬日圓，折合新台幣約398萬。