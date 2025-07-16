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KIA首款「印度製電動休旅車」亮相！Carens Clavis EV續航上看490KM

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 日前正式發表旗下首款印度製造的純電車型 ─ Carens Clavis EV。此車為品牌電動化布局的一部分，結合 SUV 輪廓與休旅機能，鎖定日常通勤與多元使用情境，並提供 42kWh 與 51.4kWh 兩種電池選擇，最高續航力可達 490 公里，進一步推動 Kia 在全球市場的電動車普及戰略。

品牌首款印度製純電休旅　Kia Carens Clavis EV 正式亮相

Carens Clavis EV 提供兩種電池容量，分別對應 404 公里與 490 公里的續航表現，並支援 100kW 直流快充，10% 至 80% 僅需 39 分鐘完成補電。車輛採用液冷電池系統與主動進氣閥設計，搭配 IP67 等級防塵防水認證，強化耐候與安全性能，符合多樣環境下的實際駕駛需求。

品牌首款印度製純電休旅　Kia Carens Clavis EV 正式亮相

品牌首款印度製純電休旅　Kia Carens Clavis EV 正式亮相

品牌首款印度製純電休旅　Kia Carens Clavis EV 正式亮相

座艙設計以「智慧舒適」為主軸，搭載 26.62 吋雙螢幕（數位儀表＋多媒體系統）、Bose 八喇叭音響、64 色氣氛燈與全景天窗，並具備 V2L 車內外供電功能，支援戶外活動或緊急供電需求。其他亮點包括電動駕駛座、空氣清淨系統、第二排 Boss 模式與一鍵電動翻折，展現家庭與生活導向的空間運用巧思。

品牌首款印度製純電休旅　Kia Carens Clavis EV 正式亮相

品牌首款印度製純電休旅　Kia Carens Clavis EV 正式亮相

品牌首款印度製純電休旅　Kia Carens Clavis EV 正式亮相

Carens Clavis EV 搭載完整的先進駕駛輔助系統（ADAS Level 2），內含主動車距維持、車道偏移輔助、前方碰撞預警（涵蓋行人、自行車與交叉路口偵測）等功能。全車標配 6 具安全氣囊、車身穩定系統、陡坡起步與陡坡緩降等多達 18 項標準安全配備，確保乘員行車安全。

品牌首款印度製純電休旅　Kia Carens Clavis EV 正式亮相

作為 Kia 在印度生產的首款純電車，Carens Clavis EV 不僅呼應當地市場對環保與多功能性的期待，也為全球其他新興市場提供可複製的電動車發展模式。新車將提供四款車型與六種車色，並導入 Kia MyKia App 相關配套服務，包含 K-Charge 充電網、OTA 軟體更新與數位車主支援平台，強化品牌在電動時代的全方位服務佈局。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞CarensClavisEV電動車休旅車SUV電動汽車新車印度

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