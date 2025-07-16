KIA首款「印度製電動休旅車」亮相！Carens Clavis EV續航上看490KM

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 日前正式發表旗下首款印度製造的純電車型 ─ Carens Clavis EV。此車為品牌電動化布局的一部分，結合 SUV 輪廓與休旅機能，鎖定日常通勤與多元使用情境，並提供 42kWh 與 51.4kWh 兩種電池選擇，最高續航力可達 490 公里，進一步推動 Kia 在全球市場的電動車普及戰略。

Carens Clavis EV 提供兩種電池容量，分別對應 404 公里與 490 公里的續航表現，並支援 100kW 直流快充，10% 至 80% 僅需 39 分鐘完成補電。車輛採用液冷電池系統與主動進氣閥設計，搭配 IP67 等級防塵防水認證，強化耐候與安全性能，符合多樣環境下的實際駕駛需求。

座艙設計以「智慧舒適」為主軸，搭載 26.62 吋雙螢幕（數位儀表＋多媒體系統）、Bose 八喇叭音響、64 色氣氛燈與全景天窗，並具備 V2L 車內外供電功能，支援戶外活動或緊急供電需求。其他亮點包括電動駕駛座、空氣清淨系統、第二排 Boss 模式與一鍵電動翻折，展現家庭與生活導向的空間運用巧思。

Carens Clavis EV 搭載完整的先進駕駛輔助系統（ADAS Level 2），內含主動車距維持、車道偏移輔助、前方碰撞預警（涵蓋行人、自行車與交叉路口偵測）等功能。全車標配 6 具安全氣囊、車身穩定系統、陡坡起步與陡坡緩降等多達 18 項標準安全配備，確保乘員行車安全。

作為 Kia 在印度生產的首款純電車，Carens Clavis EV 不僅呼應當地市場對環保與多功能性的期待，也為全球其他新興市場提供可複製的電動車發展模式。新車將提供四款車型與六種車色，並導入 Kia MyKia App 相關配套服務，包含 K-Charge 充電網、OTA 軟體更新與數位車主支援平台，強化品牌在電動時代的全方位服務佈局。