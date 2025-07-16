BMW高性能房車＆旅行車「暴力美學再升級」！德知名改裝廠推新方案

圖文／7Car 小七車觀點

新世代 G90 BMW M5 Sedan 與 G99 M5 Touring 甫於今年亮相，就已成為性能迷關注焦點。搭載 4.4 升雙渦輪 V8 插電式油電系統，原廠綜效輸出高達 717 匹馬力，無論是短軸轎車或旅行車版本，皆展現出德國性能車極致工藝。不過對於向來追求性能極限的德國改裝品牌 AC Schnitzer 來說，原廠提供的火力顯然仍有強化空間。日前 AC Schnitzer 宣布推出 M5 專屬改裝計畫。

▲AC Schnitzer 宣布推出 M5 專屬改裝計畫。

外觀方面，AC Schnitzer 為新世代 M5 注入更濃烈的競技氣息，車頭加上大型前分流器與導風翼片設計，側裙也同步加粗，車尾則導入新式樣擴散器與專屬尾翼。四門轎車追加尾廂擾流板，而旅行車版本則換上更大面積的車頂尾翼，整體空氣力學套件皆以實戰導向為出發。懸吊方面採用重新設定的短彈簧系統，前後車高各降低 20mm（約 0.79 吋），進一步壓低重心與提升過彎表現。

足下升級則是本次改裝亮點之一，全車標配鍛造 21 吋 AC6 Lightweight 鋁圈，可選擇亮黑或陶瓷鍍層鋁色處理，並提供選配墊片供原廠輪圈使用者加寬視覺效果。排氣尾段換上直徑 4.3 吋的「Carbon Sport」碳纖尾管，不僅提升聲浪渾厚度，也與車尾空力套件一同營造更具侵略性的戰鬥姿態。

車艙變化則相對收斂，AC Schnitzer 保留原有內裝架構，僅透過金屬飾板進行細節點綴，包括鋁合金踏板組、iDrive 控制旋鈕飾蓋與專屬鑰匙扣套件，營造更符合性能導向的駕駛氛圍。

目前 AC Schnitzer 尚未公布此套件正式上市時間與售價，但預計將於 2025 年底以前完成開發並開放選購。過往 Schnitzer 作品向來以專業化設定與賽道導向操控見長，此次針對 G90/G99 M5 的強化方案，無疑將成為原廠 M Performance 套件之外，另一條更激進的升級路線。