「新一代Peugeot 3008」試駕！進口光環國產價　1.2升省油好開又好養

▲法系進口休旅來勢洶洶，不僅省油有魅力，更用價格威脅國產休旅地盤。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

法系主力休旅Peugeot 3008攜新世代之姿進軍台灣市場！此次改款不僅導入全新外型與i-Cockpit 科技座艙，更換上1.2升渦輪油電系統，平均油耗高達 20.2km/L，顯然切中台灣省油、稅金甜蜜點。尤其配備與進口質感多方面都具競爭力，對Honda CR-V、Nissan X-Trail 甚至TOYOTA RAV4、福斯Tiguan帶來直接壓力。

▲車頭張牙舞爪燈組設計，給人相當醒目氣勢。

新世代 Peugeot 3008 換上品牌最新家族語彙，車頭導入「盾形廠徽」、整合三爪式日行燈與獠牙頭燈設計，保桿氣壩加大、層次更豐富，整體視覺更具侵略感。

▲溜背線條帶來美型的跑旅感。

車尾則採用跑旅式斜背設計，搭配懸浮式黑色車頂、立體導風尾翼與 3D 獅爪尾燈組，成功營造出Coupe SUV的氛圍，在一片保守的日系傳統休旅中，3008 顯得非常醒目。

▲尺碼空間有感近化，貼近主流級距的用車需求。

車身尺碼放大至 4,542mm、寬1,895mm、高 1,641mm、軸距 2,730mm，後座膝部空間與肩部寬度均有進步。

後座椅背傾角可調，標配出風口與 USB-C，實用性貼近家庭休旅所需。行李廂支援電動尾門，容積達588公升，放倒後座更可擴展至1,663公升，對應日常與短程旅行綽綽有餘。

▲數位座艙賞心悅目，多組風格玩起來都忘了時間。

全新 3008採用 Peugeot新世代i-Cockpit 座艙設計，標配一體式21吋曲面數位螢幕，整合儀表與中控操作；同時具備i-Toggles 虛擬觸控面板，可設定多組風格介面功能。

▲支援手機互動連結，且左右還能同時顯示Apple手機地圖與Google Map相當少見。

▲氣氛燈加上麂皮／皮革／織布材質混搭，營造超越同級質感水準。

細節方面，GT車型擁有專屬內飾氛圍燈、雙前座電熱通風座椅、駕駛座電動記憶、皮革包覆中控、電子排檔桿與電子手煞車，整體質感更勝RAV4、X-Trail、Tiguan。

安全配備方面，3008、5008標配完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統，包括 ACC 主動式定速巡航、ASB 主動式煞車輔助、BSM 盲點偵測、LKA 車道維持輔助等功能，符合台灣對於輔助系統的重視。

▲動力渦輪輕鬆好開，雖不算強勁，但足以應付台灣多變路段。

動力搭載 1.2升三缸渦輪引擎＋48V 輕油電系統，搭 7 速雙離合器自手排變速箱，輸出達145匹馬力、23.5公斤米扭力，平均油耗為20.2km/L，超越市面多數同級 1.5、2.0升級距對手，每年稅金1萬有找只需8,640元。

新一代 Peugeot 3008 雖然搭載的是小排氣量1.2升三缸引擎，但在油電系統加持下，實際上路的起步輔助非常輕快，電動馬達介入初段時提供不錯的動力輔助，紅綠燈起步、低速市區駕馭時明顯感受到油電系統帶來的平順感與節能效率。

▲操控具備紮實的歐系風格，動態表現穩定給予駕駛相當高信心。

Peugeot 3008小口徑方向盤，但指向性相當精準，過彎時，車身抑制側傾表現不俗，即便休旅車高略高，但底盤支撐性與重心配置仍讓人有信心，入彎與出彎的轉向精準度與路感回饋，有著濃厚的歐洲車風格。比起同級日系休旅更靈活、更有駕馭感。