Nissan關閉追濱工廠否認賣給鴻海　瘦身減產100萬輛挽救財務危機

▲Nissan總裁Ivan Espinosa宣布將於2027年關閉追濱工廠，將其產能轉移至九州工廠，並減產100萬輛以進行經營重組。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在面臨財務危機下，Nissan（日產）近日進行經營重組計劃「Re:Nissan」的推動，除了宣布日本神奈川縣的追濱工廠於2027年底宣布停產，並將該工廠的生產轉移至日產九州株式會社，至於其他設施如綜合研究所、碰撞測試設施、碼頭等則繼續營運。

Nissan追濱工廠將於2027年底關閉，同時也將針對追濱工廠員工的後續雇用、遣散，與工會開始協商。至於日媒傳聞追濱工廠將出售給鴻海進行電動車的合作，Nissan總裁Ivan Espinosa也否認，表示並未討論共同出資公司或委託生產等。

▲Nissan的「Re:Nissan」重組計劃希望能解決集團財務危機。



另外，Nissan目標將全球（不包括大陸）產能從350萬輛消減至250萬輛，減產100萬輛，並將工廠利用率維持在100%，因此也打算將全球生產據點從現行17處整合至10處。此次追濱工廠整合至日產九州，將可顯著降低日本市場的生產成本，提升工廠競爭力，目前也正在評估轉移工廠的成本，屆時將在明年第1季財報中揭露。

Nissan追濱工廠自1961年開始量產，迄今為止已累積量產超過1,780萬輛Nissan汽車。而Nissan先前外包給日產車體湘南工廠的NV200車型也將在2026年停產，NV200的後繼車型則會在2027年上市。

▲另外，Nissan NV200車型也將在2026年停產，並結束外包車體給湘南工廠，後繼車型2027年才會上市。