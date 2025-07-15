電動都會小車「變身迷你越野賽車」！德國改裝廠重新詮釋雷諾5號

圖文／7Car 小七車觀點

以電動車身分重返市場的 Renault 5 憑藉復古可愛的外型早已吸引無數目光，運動化版本 Alpine A290 則進一步將性能與設計推向年輕市場。不過，德國改裝品牌 Delta 4×4 看見了截然不同的潛力，將這款都會小型掀背車打造成一輛具備拉力越野風格的純電車。

▲德國改裝品牌 Delta 4×4 以 Renault 5 為藍圖打造數位 Renault 5 越野改裝車。

這台尚屬於數位概念階段的 Renault 5 越野改裝車，在視覺上可說徹底跳脫日常通勤車的框架。車身懸吊系統經過 Delta 4×4 提升 100mm，結合 18 吋專屬鋁圈與厚實的全地形越野胎，拉高車身離地高度並強化鬆軟地形抓地力。頭燈上方加裝四顆 PIAA LED 越野燈，呼應早年 R5 Turbo 拉力車的經典神韻，而車頭與車尾皆設有皮革綁帶裝飾，增添粗獷細節。

此外，車身還導入外擴輪拱與維持原廠結構的前後保桿組合，整體造型樸實卻不失氣勢。車頂更是亮點所在，配置達卡風格的行李架，綁上 LED 燈條、雪地履帶、水桶、工具箱與一條全尺寸備胎，營造出征沙漠或森林的野營氛圍。搭配白色底色與黃、粉、藍、黑等搶眼圖紋構成的拉力彩貼塗裝，使整體視覺效果格外搶眼。

動力上依然維持前驅佈局，原廠僅提供單馬達設計，最強版本擁有 150 PS（110 kW）的輸出，而若升級為 Alpine A290 版本則可達 220 PS（160 kW）。電池方面，頂規車型配備 52 kWh 電池模組，原廠 WLTP 續航可達 400 公里，但受限於全地形輪胎的滾阻、加高車身的空氣阻力與改裝配件的額外重量，實際續航勢必將有所折損，不過這並不會削弱其休閒與風格取向的魅力本質。

值得注意的是，目前這輛升級版 Renault 5 僅存在於虛擬圖像之中，Delta 4×4 仍在評估市場反應，若後續獲得足夠支持，不排除將推出實體化改裝套件。