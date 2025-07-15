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Nissan下一代X-Trail明年中旬亮相！搭最新e-Power、再添PHEV油電

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

▲Nissan將於明年中旬推出新一代X-Trail，除了有最新第3代e-Power外，也將增添PHEV插電式油電動力。（圖／翻攝自Nissan，圖片皆為現行款）

記者林鼎智／綜合報導

雖然Nissan（日產）財務狀況不佳，但原廠也開始準備推出下一代X-Trail（部分市場車名為Rogue），大改款X-Trail將搭載優化後的CMF-CD平台，可支援油電、PHEV插電式油電動力，預計在明年中旬就會發表，首要競爭對手就是TOYOTA RAV4。

▲Nissan e-Power、Qashqai。（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代X-Trail除了搭載優化後的CMF-CD平台，也會換上最新第3代e-Power系統。

大改款X-Trail是Nissan的主力車型，同時也是北美最暢銷車款，此對於減輕品牌財務至關重要。Nissan近期也在未來計劃中釋出部分預告，其中新一代X-Trail將換上醒目的黑色水箱格柵、6角型日行燈，與Murano看齊，並且採環繞式尾燈造型、帶來耳目一新的視覺。

▲等了8年的新一代！Nissan Murano推出升級有感的第4代。（圖／翻攝自Nissan）

▲等了8年的新一代！Nissan Murano推出升級有感的第4代。（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代X-Trail將換上最新家族設計語彙，具有新的車頭樣貌、環繞式LED尾燈，圖為Murano。

至於內裝則預料會借鏡Ariya、Murano設計，換上水平儀表台、大型雙螢幕佈局，另外也精簡實體按鍵、並換上新的縫面質料、內裝空間放大，同時ProPILOT輔助系統也會升級。

動力方面，下一代X-Trail將擴大電動化陣容，除了有第3代e-Power動力外，也會再增添PHEV插電式油電動力，後者有可能是以三菱Outlander PHEV系統換標導入，預計新一代X-Trail會在明年中旬亮相。

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關鍵字：汽車休旅SUVNissanX-trailRogue大改款e-PowerPHEV油電CMF-CD

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