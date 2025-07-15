Honda「最可愛電動車」新一代亮相！續航210公里、已接近量產

▲影片來源：Goodwood Road & Racing



記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）於古德伍德速度嘉年華帶來「全新小型電動掀背」Super EV Concept，原廠也確定正式車名為「N-ONE e:」，將成為Honda e的後繼車型，此次在古德伍德速度嘉年華亮相並沒有進行大量偽裝，並暗示已接近量產狀態，預計最快在9月IAA車展上正式發表。

▲Honda N-ONE e:也是Honda e的後繼車，原廠先前也曾預告將在7月下旬公布，最快9月IAA車展就會發表。（圖／翻攝自Honda，以下同）



新Honda N-ONE e:具有可愛的圓形頭燈設計，搭配黑色車頭面板、並將充電處設置在車頭，與初代Honda e同樣在圓形、方形及梯形設計下帶來亮眼造型。內裝方面，也將配備EPB電子手煞車（含Auto Hold自動駐煞車），並採伸縮傾斜的轉向機構，以提供更好的駕駛位置。

日媒也透露，新N-ONE e:將全車系標配Honda Sensing駕駛輔助系統，包括CMBS碰撞緩解煞車系統、LKA車道維持輔助、全速域ACC控制巡航、AHB自動遠光燈等功能。

▲N-ONE e:將搭載65匹電動馬達、30kWh鋰電池，在WLTC測試下最大續航力為210公里，主打都會通勤。



電動動力系統方面，N-ONE e:將搭載65匹電動馬達、30kWh鋰電池，在WLTC測試下最大續航力為210公里，在直流快充下10-80%充電需30分鐘，預估售價將自230萬日圓起，折合新台幣約45.7萬。

Honda原廠也表示，目前新N-ONE e:已在英國進行可行性測試，暗示距離量產上市不遠，同時Honda也在活動中帶來Honda 0 SUV原型車、EV Fun、EV Urban概念車等，其他還有新一代Prelude、Civic Type R Ultimate Edition終極版等。

▲Honda也在古德伍德速度嘉年華帶來Honda 0 SUV原型車、CBR1000RR-R等。