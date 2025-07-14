ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

藍寶堅尼「新小牛GT3賽車」亮相！捨去PHEV油電系統、馬力550匹

▲Temerario GT3。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲藍寶堅尼推出新一代小牛GT3賽車，新Temerario GT3捨去量產版的PHEV插電式油電系統，採用重新調校的4.0升V8雙渦輪引擎，具有最大馬力550匹。（圖／翻攝自Lamborghini，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

藍寶堅尼（Lamborghini）於古德伍德速度嘉年華發表全新Temerario GT3，該車雖然以油電小牛為基礎，但在賽事規範下捨棄了PHEV插電式油電系統，僅採重新調校的4.0升V8雙渦輪引擎，具有最大馬力550匹。

新Temerario GT3預計在明年3月的Sebring 12小時耐久賽上亮相，該車也是首款在SantAgata Bolognese工廠完成設計、開發、製造的賽車。車身採用碳纖維複合材料，並進行空氣力學、冷卻系統等優化，另外鋁合金車體也透過輕量化改裝成賽用結構，可快速拆卸／安裝前後副車架、符合FIA GT3規範的防滾籠。

▲Temerario GT3。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Temerario GT3。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Temerario GT3車身大量輕量化、並都換上快拆設計，以符合賽事快速維修的目的，另外也採用KW全新6-way減震桶、Ronal AG 18吋輪圈與Capristo訂製排氣系統，強調各轉速域的最佳性能輸出。

其他像是車身前後部皆採一體式結構，後擴散器、引擎蓋、頭燈也都採快拆設計，並重新設計油箱、加大入油量，以符合賽事快速維修更換。動力系統方面，則捨棄量產油電小牛的插電式油電系統，並由原廠工程師調校4.0升V8雙渦輪引擎，使最大馬力達到550匹，搭配6速變速箱。

其他還包括採用KW全新6-way減震桶、Ronal AG 18吋輪圈與Capristo訂製排氣系統，讓這款Temerario GT3可在更寬廣的各轉速區間發揮最大性能。

▲Temerario GT3。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Temerario GT3。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Temerario GT3明年3月的Sebring 12小時耐久賽上亮相。

►台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

►102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車賽車藍寶堅尼Lamborghini油電小牛GT3TemerarioV8雙渦輪KW避震

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

藍寶堅尼「新小牛GT3賽車」亮相！捨去PHEV油電系統、馬力550匹

藍寶堅尼「新小牛GT3賽車」亮相！捨去PHEV油電系統、馬力550匹

最新文章

藍寶堅尼新一代小牛GT3賽車亮相2025-07-14

台灣山葉送驗「CUXiE」電動機車2025-07-14

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光2025-07-14

Lexus NX二度小改款亮點曝2025-07-14

Suzuki Jimny傳8月小改款2025-07-14

Leuxs「最豪華MPV」LM傳8月更新2025-07-14

「新一代Mazda CX-5」油耗成績不理想2025-07-14

TOYOTA「全新雙門跑車現身」2025-07-14

台灣三菱將導入「全新進口車」2025-07-14

「LEXUS全新旅行車」有望成真2025-07-14

熱門文章

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量2025-07-14

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪2025-07-13

「LEXUS全新旅行車」有望成真2025-07-14

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光2025-07-14

雷諾全新中型休旅Boreal登場2025-07-13

台灣三菱將導入「全新進口車」2025-07-14

MG「全新跑旅、轎跑」發表2025-07-13

美電車廠推超高性能越野休旅＆皮卡2025-07-13

TOYOTA「旗下輕型MPV」大賣2025-07-10

Lexus NX二度小改款亮點曝2025-07-14

相關新聞

台灣山葉推「首款綠牌電動機車」？車名CUXiE、馬力＆續航資料曝

台灣山葉推「首款綠牌電動機車」？車名CUXiE、馬力＆續航資料曝

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

Suzuki Jimny傳8月小改款！升級ACC主動巡航、輔助功能再升級

Suzuki Jimny傳8月小改款！升級ACC主動巡航、輔助功能再升級

Leuxs「最豪華MPV」LM傳8月更新！車室隔音升級、入手門檻將小漲

Leuxs「最豪華MPV」LM傳8月更新！車室隔音升級、入手門檻將小漲

「新一代Mazda CX-5」油耗成績不理想！盼全新Skyactiv-Z油電來救援

「新一代Mazda CX-5」油耗成績不理想！盼全新Skyactiv-Z油電來救援

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

「LEXUS全新旅行車搭最新油電」有望成真！網友：太帥了、敲碗求量產

「LEXUS全新旅行車搭最新油電」有望成真！網友：太帥了、敲碗求量產

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光！516公里挑戰百萬有找

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光！516公里挑戰百萬有找

雷諾「全新中型休旅Boreal」登場！高規格＋高質感進攻70↑國家

雷諾「全新中型休旅Boreal」登場！高規格＋高質感進攻70↑國家

國產小休旅是前菜、台灣三菱將有「全新進口車」！油電7人座也有望導入

國產小休旅是前菜、台灣三菱將有「全新進口車」！油電7人座也有望導入

MG「全新跑旅、轎跑」發表！鎖定特斯拉主力Model 3、Model Y

MG「全新跑旅、轎跑」發表！鎖定特斯拉主力Model 3、Model Y

美電動車廠「推出超高性能越野休旅＆皮卡」！4馬達破千匹叫板超跑

美電動車廠「推出超高性能越野休旅＆皮卡」！4馬達破千匹叫板超跑

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366