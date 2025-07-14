藍寶堅尼「新小牛GT3賽車」亮相！捨去PHEV油電系統、馬力550匹

▲藍寶堅尼推出新一代小牛GT3賽車，新Temerario GT3捨去量產版的PHEV插電式油電系統，採用重新調校的4.0升V8雙渦輪引擎，具有最大馬力550匹。（圖／翻攝自Lamborghini，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

藍寶堅尼（Lamborghini）於古德伍德速度嘉年華發表全新Temerario GT3，該車雖然以油電小牛為基礎，但在賽事規範下捨棄了PHEV插電式油電系統，僅採重新調校的4.0升V8雙渦輪引擎，具有最大馬力550匹。

新Temerario GT3預計在明年3月的Sebring 12小時耐久賽上亮相，該車也是首款在SantAgata Bolognese工廠完成設計、開發、製造的賽車。車身採用碳纖維複合材料，並進行空氣力學、冷卻系統等優化，另外鋁合金車體也透過輕量化改裝成賽用結構，可快速拆卸／安裝前後副車架、符合FIA GT3規範的防滾籠。

▲Temerario GT3車身大量輕量化、並都換上快拆設計，以符合賽事快速維修的目的，另外也採用KW全新6-way減震桶、Ronal AG 18吋輪圈與Capristo訂製排氣系統，強調各轉速域的最佳性能輸出。



其他像是車身前後部皆採一體式結構，後擴散器、引擎蓋、頭燈也都採快拆設計，並重新設計油箱、加大入油量，以符合賽事快速維修更換。動力系統方面，則捨棄量產油電小牛的插電式油電系統，並由原廠工程師調校4.0升V8雙渦輪引擎，使最大馬力達到550匹，搭配6速變速箱。

其他還包括採用KW全新6-way減震桶、Ronal AG 18吋輪圈與Capristo訂製排氣系統，讓這款Temerario GT3可在更寬廣的各轉速區間發揮最大性能。

▲Temerario GT3明年3月的Sebring 12小時耐久賽上亮相。