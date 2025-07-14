「新一代Mazda CX-5」油耗成績不理想！盼全新Skyactiv-Z油電來救援

▲新一代Mazda CX-5油耗成績出爐，對上同級油電休旅顯得保守許多。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

上周新一代Mazda CX-5歐規、美規全球首發，歐洲搭載2.5升自然進氣，搭配24V輕油電，而美規則為2.5升自然進氣，而德國Mazda原廠已率先公布新CX-5平均油耗，論油耗節能表現上，新一代CX-5在同級中顯得較為弱勢，急需明年Skyactiv-Z正統的油電系統來救場！

▲歐規新一代CX-5最佳油耗落在13.7km/L左右。

歐規新一代Mazda CX-5為了應對歐洲排放政策，將輸出壓低至141匹馬力、24.3公斤米扭力，相較美規的187匹馬力、25.5公斤米扭力有不少落差，而刻意壓低輸出表現，也沒因此在油耗佔到便宜，德國Mazda公布前驅平均油耗約落在13.7km/L、四驅為13km/L。

新一代Mazda CX-5油耗表現其實不太理想，尤其在歐洲更偏向新能源動力，面對主流的TOYOTA RAV4、HONDA CR-V等對手，都有提供省油的油電技術，而Mazda已經預告將在明年帶來全新Skyactiv-Z油電系統，這才是品牌邁向電氣化的真正轉捩點。

▲明年將有全新Skyactiv-Z油電系統應戰。

Mazda 新一代 CX-5 以2.5升引擎＋24V輕油電開局，確實在節能方面並未帶來驚喜，但整體產品質感與駕馭特性仍有一定優勢。隨著下一階段Skyactiv-Z 系統即將上場，Mazda 有望在油電市場重新搶回關注度。