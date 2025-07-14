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TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

▲bz7、bz3X。（圖／記者林鼎智攝）

▲TOYOTA bZ3X銷售驚人！初上市累積超過3萬張訂單。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

今年4月上市的TOYOTA bZ3X全新電動休旅，在大陸不到三個月就交車超過2萬輛，目前還累積破3萬張訂單未交，這驚人的銷售速度，快過大陸廣汽豐田的生產量，讓當地工廠忙翻了。

▲TOYOTA bZ3X銷售驚人！初上市累積超過3萬張訂單。（圖／資料照）

▲便宜治百病！bZ3X開價成為銷售爆量主要原因之一。（圖／翻攝自TOYOTA）

廣汽豐田開價策略奏效，擁有超大空間的TOYOTA bZ3X成為今年銷售紅牌之一，開價人民幣10.98萬，折合新台幣48.8萬，售價不僅比特斯拉Model Y更便宜，甚至低於自家油車休旅，特別受到年輕族群與首購族青睞。

在廣汽豐田最新銷售數據中，上半年累積達364,218輛，6月成績達68,162輛，其中TOYOTA bZ3X售出6,030輛，還有3萬張訂單未交付，Camry表現也不差達20,358輛，Sienna為8,846輛是MPV級距的前3名。

▲bz7、bz3X。（圖／記者林鼎智攝）

▲TOYOTA bZ3X銷售驚人！初上市累積超過3萬張訂單。（圖／資料照）

▲bZ7也即將參戰，電動車戰場越來越熱鬧。

TOYOTA bZ3X目前月產能約在6～7000輛左右，要消耗累積的3萬張訂單，約需 5 個月時間才能交完，除了 bZ3X，廣汽豐田也預告下半年將迎來更多新能源車型，全新bZ7即將登場。官方表示，將攜手更多科技公司夥伴，全力推動 AI 生態布局。

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