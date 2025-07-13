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MG「全新跑旅、轎跑」發表！鎖定特斯拉主力Model 3、Model Y

▲MG於英國首發全新IM5、IM6兩款電動車！（圖／翻攝自MG）

▲MG於英國首發全新IM5、IM6兩款電動車！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

車壇盛事的英國速度節Goodwood Festival of Speed七月熱鬧開幕，MG於現場可是精銳盡出，不僅有Cyberster電動雙門跑車、Cyber X越野休旅概念車，更一口氣上市全新IM5轎跑、IM6跑旅來鎖定特斯拉Model 3與Model Y。

▲MG於英國首發全新IM5、IM6兩款電動車！（圖／翻攝自MG）

▲MG以IM5與IM6瞄準熱賣特斯拉Model 3與Model Y。

MG IM5與IM6其實是來自大陸智己汽車貼牌車，藉由與阿里巴巴等企業合作關係，平台技術外型來自智己L5、LS6。IM5開價39,450英鎊，折合新台幣155萬，而IM6售價47,995英鎊起，折合新台幣189萬。

▲MG於英國首發全新IM5、IM6兩款電動車！（圖／翻攝自MG）

▲MG於英國首發全新IM5、IM6兩款電動車！（圖／翻攝自MG）

▲最大續航可達近700公里。

IM5 提供 75 kWh 與 100 kWh 兩種電池選擇，其中大電池版本採用 800 V 高壓平台，支援極速充電，官方宣稱 10～80% 僅需 17 分鐘，最大續航可達近700公里。而IM6僅有100 kWh電池。

兩款車均可選單馬達後驅或雙馬達四驅配置，高規性能版本搭載雙馬達，輸出達752匹馬力，IM5 3.2秒完成破百加速衝刺，而IM6為3.5秒。

兩車配備後輪轉向、智慧自動停車系統、全景天窗等，以及超大26.3數位螢幕座艙，副駕駛還另有10.5吋螢幕，給人眼花撩亂的滿滿科技感。

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關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV渦輪IM5IM6

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