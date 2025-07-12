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KIA中型電動休旅「EV5全球規格版登場」！2025下半年各國陸續上市

圖文／7Car 小七車觀點

繼 2023 年發表 EV5 中國大陸在地生產車型後，Kia 日前再度發表全球規格版本。作為品牌電動化佈局的關鍵車款，該車採用 Hyundai 集團專屬的 Electric-Global Modular Platform（E-GMP）平台打造，結合大膽 SUV 設計、靈活空間與先進電動性能，展現 Kia 持續推動零排放移動的決心。全球將於 2025 年下半年起陸續上市，首先於韓國與歐洲，2026 年初進軍北美市場。

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

EV5 外觀延續 Kia「Opposites United」設計理念，車長達 4,610mm、軸距 2,750mm，擁有方正且動感的 SUV 輪廓。車頭配置立體感十足的「Star Map」日行燈與新式數位虎鼻造型，呈現科技感與力量感兼具的氣勢；側面透過幾何線條與外擴輪拱突顯越野特質，後移的 D 柱設計也強化後排視野與行李空間。車尾部分則以垂直尾燈及簡潔尾門，展現穩重與洗練並存的視覺效果。

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

內裝導入整合 12.3 吋數位儀表、12.3 吋中控觸控螢幕與 5 吋空調面板的全景寬螢幕設計，營造開闊科技氛圍。中央扶手配置滑動式收納盤與後排小桌板，便利日常及戶外使用；第二排座椅可近乎全平放倒，連結後行李廂成為可露營或休息的平整空間。此外，配備三區恆溫空調、座椅按摩與傾斜功能，讓車內更接近移動客廳的體驗。

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

動力部分提供 60.3 kWh 與 81.4 kWh 兩種電池選擇，最高續航里程可達 530 公里（WLTP），並支援 30 分鐘內將電量從 10% 快充至 80%。另具備四輪驅動系統、i-Pedal 3.0 單踏板駕駛模式、V2L 車外供電與未來支援 V2G 車電互聯功能，提供露營、應急供電等多元情境應用。拖曳能力亦達 1,200 公斤，滿足戶外休閒需求。

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

EV5 標配七具氣囊與新一代 ADAS 智慧駕駛輔助系統，包含高速公路駕駛輔助 HDA 2、遠端智慧停車輔助 RSPA 2、盲點防撞輔助與前方防撞輔助等功能，兼顧安全與便利。車內還搭載 ccNC 次世代車載系統，支援 OTA 更新、數位鑰匙 2.0、指紋辨識、Harman Kardon 音響等高科技配備，結合 Kia AI 助理，讓用車體驗更智能且貼近生活。

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

作為 Kia 電動化戰略中的全新力作，EV5 不僅以前衛設計與豐富機能回應現代家庭與戶外生活的多元需求，更展現品牌對永續移動與智慧科技的全面布局。隨著全球市場即將展開銷售，EV5 有望憑藉實用的續航表現、寬敞靈活的空間與先進駕駛輔助系統，成為中型純電 SUV 市場中兼具風格與實力的全新選擇。

搶攻全球中型電動 SUV 市場　Kia EV5 正式登場

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞EV5中型SUV休旅車電動車汽車新車全球規格版本

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