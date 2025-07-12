KIA中型電動休旅「EV5全球規格版登場」！2025下半年各國陸續上市

圖文／7Car 小七車觀點

繼 2023 年發表 EV5 中國大陸在地生產車型後，Kia 日前再度發表全球規格版本。作為品牌電動化佈局的關鍵車款，該車採用 Hyundai 集團專屬的 Electric-Global Modular Platform（E-GMP）平台打造，結合大膽 SUV 設計、靈活空間與先進電動性能，展現 Kia 持續推動零排放移動的決心。全球將於 2025 年下半年起陸續上市，首先於韓國與歐洲，2026 年初進軍北美市場。

EV5 外觀延續 Kia「Opposites United」設計理念，車長達 4,610mm、軸距 2,750mm，擁有方正且動感的 SUV 輪廓。車頭配置立體感十足的「Star Map」日行燈與新式數位虎鼻造型，呈現科技感與力量感兼具的氣勢；側面透過幾何線條與外擴輪拱突顯越野特質，後移的 D 柱設計也強化後排視野與行李空間。車尾部分則以垂直尾燈及簡潔尾門，展現穩重與洗練並存的視覺效果。

內裝導入整合 12.3 吋數位儀表、12.3 吋中控觸控螢幕與 5 吋空調面板的全景寬螢幕設計，營造開闊科技氛圍。中央扶手配置滑動式收納盤與後排小桌板，便利日常及戶外使用；第二排座椅可近乎全平放倒，連結後行李廂成為可露營或休息的平整空間。此外，配備三區恆溫空調、座椅按摩與傾斜功能，讓車內更接近移動客廳的體驗。

動力部分提供 60.3 kWh 與 81.4 kWh 兩種電池選擇，最高續航里程可達 530 公里（WLTP），並支援 30 分鐘內將電量從 10% 快充至 80%。另具備四輪驅動系統、i-Pedal 3.0 單踏板駕駛模式、V2L 車外供電與未來支援 V2G 車電互聯功能，提供露營、應急供電等多元情境應用。拖曳能力亦達 1,200 公斤，滿足戶外休閒需求。

EV5 標配七具氣囊與新一代 ADAS 智慧駕駛輔助系統，包含高速公路駕駛輔助 HDA 2、遠端智慧停車輔助 RSPA 2、盲點防撞輔助與前方防撞輔助等功能，兼顧安全與便利。車內還搭載 ccNC 次世代車載系統，支援 OTA 更新、數位鑰匙 2.0、指紋辨識、Harman Kardon 音響等高科技配備，結合 Kia AI 助理，讓用車體驗更智能且貼近生活。

作為 Kia 電動化戰略中的全新力作，EV5 不僅以前衛設計與豐富機能回應現代家庭與戶外生活的多元需求，更展現品牌對永續移動與智慧科技的全面布局。隨著全球市場即將展開銷售，EV5 有望憑藉實用的續航表現、寬敞靈活的空間與先進駕駛輔助系統，成為中型純電 SUV 市場中兼具風格與實力的全新選擇。