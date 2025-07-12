山豬王超跑的產地「全新世界級工坊揭幕」！116年工藝傳承產能翻倍

圖文／7Car 小七車觀點

Bugatti 日前於法國 Molsheim 正式揭幕全新世界級工坊（Atelier），宣告品牌進入以 Tourbillon 為首的下一個世代。同時，這座位於歷史悠久的 Château Saint Jean 莊園中的全新設施，亦代表 Bugatti 116 年工藝傳承的接續進化。為配合品牌轉型與技術革新，新的 Atelier 將擔綱未來超級跑車的生產重任，並具備兩倍於現有工坊的產能。

新建築延續 Bugatti 向來追求的自然美感與優雅比例，設計靈感承襲創辦人 Ettore Bugatti 當年對場址的熱愛。整體外觀低調且延展性強，從草原地勢中自然延伸，建築前側更將野生草地延伸至屋頂，佔比達整體面積的三成，展現對周遭自然環境的尊重與融合。

除了環境融合性，這座長 132 公尺、寬 25 公尺的建築也呈現極簡與現代交織的風格。建築東側設有高達 5 公尺的大片玻璃帷幕，引入晨光，讓工匠能在明亮空間中專注創作。天花板上的天窗則提供全天候自然採光，使整體工作氛圍更加開放舒適。

新的 Atelier 並非僅止於建築形式的革新，其生產流程亦同步升級。透過重新規劃的空間與流程設計，Bugatti 可在此完成更多零件的內部組裝，包括底盤與車體的結合，大幅提升效率與品質控管水準。未來也將引進新世代設備與技術，提升產能並強化內部生產能力。

另一方面，原有的 Macaron 造型工坊將轉型為品牌展示與接待中心，讓來賓深入體驗 Bugatti 的待客之道與車室手工製作的細膩工藝。Bugatti 營運總監 Frédéric Daul 表示，隨著 Tourbillon 開啟全新性能時代，這座嶄新的工坊將讓 Molsheim 繼續成為汽車工藝的標竿，也為品牌未來奠定堅實基礎。