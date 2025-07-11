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Nissan完成「8600億日圓債券發行」！市場迴響熱烈出現超額認購

圖文／7Car 小七車觀點

日產汽車公司 (Nissan Motor Co., Ltd.) 宣布，已成功完成美元計價與歐元計價債券，以及日圓計價可轉換公司債（以下合稱「債券」）的定價作業，募集總金額約 8,600 億日圓。其中，美元與歐元債券合計約募得 6,600 億日圓，可轉換公司債則為 2,000 億日圓。本次發行獲得市場熱烈迴響並出現超額認購，顯示投資人對於「Re:Nissan」中期至長期事業復甦計畫的信心。

▲強化未來投資布局　Nissan 成功完成 8,600 億日圓債券發行。（圖／翻攝自Nissan）

日產指出，此次募集資金的債券年期介於 4 年至 10 年，將有助於強化汽車事業的流動性與資金彈性，並支援公司未來的發展策略。美元與歐元債券所得淨收益將用於一般企業用途及償還 2025 財年到期的債務，而可轉換公司債的資金則計劃於 2030 財年前用於投資新產品與技術，包括電動化及軟體定義車輛等領域。

面對產業快速變化與新科技挑戰，日產持續強化資金籌措能力，並保持充裕的流動資金，以支援「Re:Nissan」計畫中的中長期目標。公司期待透過本次債券發行，進一步穩固財務結構，並加速實現技術轉型與產品創新。

透過此次成功的國際債券發行，日產不僅獲得了支持未來發展所需的資金，更展現出市場對其轉型藍圖與中長期策略的肯定。隨著新技術與產品的持續投入，日產期望進一步強化企業體質，穩健推進「Re:Nissan」計畫，迎接全球汽車產業的新世代挑戰。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan日產債券美元歐元日圓汽車新車破產

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