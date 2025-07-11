BMW公布1-6月銷量！M性能車創歷史新高、每3台MINI就有1台電動車

▲BMW今年1-6月全球共賣出1,207,388輛，其中M部門更首度突破10萬輛大關，成為歷來最佳上半年成績。（圖／翻攝自BMW）



記者林鼎智／綜合報導

BMW集團（包括MINI、勞斯萊斯）公布今年上半年成績單！今年1-6月BMW集團共賣出1,207,388輛，小幅衰退0.5%，其中電動車更較去年同期成長18.5%，同時BMW M部門車型上半年更首度突破10萬輛。

單一品牌方面，BMW上半年共賣出1,070,814輛，年減-2.3%，除了大陸市場外，其他全球市場皆成長，並以歐洲、中東市場成長最多；電動化車輛方面，BMW上半年共賣出272,402輛，年增6.5%，其中又以PHEV插電式油電車成長最多(28.9%)，共賣出98,339輛。

▲BMW電動化車型更較去年同期成長18.5%，另外像是PHEV插電式油電的表現也相當強勁。



BMW M性能車部門今年1-6月更首度突破10萬輛大關，成為史上最佳的半年成績，主要歸功於BMW M5、M5 Touring的強勁買氣。至於BMW Motorrad二輪部門則在上半年賣出105,909輛，較去年衰退6.3%。

MINI品牌上半年共賣出133,788輛，比去年同期成長17.3％，在全球市場、包括大陸都呈現成長，主要歸功於電動車，上半年每賣出3台MINI中就有1台是電動車。豪奢品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）上半年共賣出2,796輛，較去年小幅衰退0.8%。

BMW也在今年第2季達成全球販售150萬輛電動車的里程碑，目前旗下共提供超過15款BEV電動車。