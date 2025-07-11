TOYOTA電動版C-HR兄弟？速霸陸預告「新電動跨界休旅」7／17亮相

▲北美速霸陸預告7／17發表新跨界電動休旅Uncharted，該車很可能就是TOYOTA C-HR電動版的雙生車。（圖／翻攝自Subaru）



記者林鼎智／綜合報導

北美速霸陸（Subaru）釋出預告，將在下周發表一款中小型跨界電動休旅，車名將是Uncharted，預計將提供2款電池、3種動力輸出，最大馬力可望來到338匹，屆時將在7／17對外亮相。

北美速霸陸在官方臉書釋出預告，表示新車將是緊湊型電動跨界休旅，同時也以「Ready for your next adventure」，暗示將具備戶外越野能力。另外從預告照中，可看到Uncharted的車尾與Solterra相似，在車頂、車尾採雙後擾流設計，並具有銳利的尾燈、車頂架、中央SUBARU黑色字樣廠標。

目前對Uncharted的消息不多，不過該車很可能是速霸陸與TOYOTA的再度合作，有很高機率就是TOYOTA電動版C-HR的雙生車。電動動力方面，外界預測Uncharted將有單馬達及雙馬達版本，電池容量最大可來到77kWh，最大馬力則來到338匹，具有5秒內加速靜止破百的表現，最大續航力可達467公里。

▲北美TOYOTA C-HR電動版上市後，也讓外界認為速霸陸Uncharted就是其雙車兄弟，圖為美規C-HR（歐規車名為C-HR+）。（圖／翻攝自TOYOTA）