TOYOTA電動版C-HR兄弟？速霸陸預告「新電動跨界休旅」7／17亮相

▲北美速霸陸預告7/17發表新跨界電動休旅Uncharted,該車很可能就是TOYOTA C-HR電動版的雙生車。(圖/翻攝自Subaru)



記者林鼎智/綜合報導

北美速霸陸(Subaru)釋出預告,將在下周發表一款中小型跨界電動休旅,車名將是Uncharted,預計將提供2款電池、3種動力輸出,最大馬力可望來到338匹,屆時將在7/17對外亮相。

北美速霸陸在官方臉書釋出預告,表示新車將是緊湊型電動跨界休旅,同時也以「Ready for your next adventure」,暗示將具備戶外越野能力。另外從預告照中,可看到Uncharted的車尾與Solterra相似,在車頂、車尾採雙後擾流設計,並具有銳利的尾燈、車頂架、中央SUBARU黑色字樣廠標。

目前對Uncharted的消息不多,不過該車很可能是速霸陸與TOYOTA的再度合作,有很高機率就是TOYOTA電動版C-HR的雙生車。電動動力方面,外界預測Uncharted將有單馬達及雙馬達版本,電池容量最大可來到77kWh,最大馬力則來到338匹,具有5秒內加速靜止破百的表現,最大續航力可達467公里。

▲北美TOYOTA C-HR電動版上市後,也讓外界認為速霸陸Uncharted就是其雙車兄弟,圖為美規C-HR(歐規車名為C-HR+)。(圖/翻攝自TOYOTA)