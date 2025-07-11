ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA電動版C-HR兄弟？速霸陸預告「新電動跨界休旅」7／17亮相

▲速霸陸新跨界電動休旅Uncharted。（圖／翻攝自Subaru）

▲北美速霸陸預告7／17發表新跨界電動休旅Uncharted，該車很可能就是TOYOTA C-HR電動版的雙生車。（圖／翻攝自Subaru）

記者林鼎智／綜合報導

北美速霸陸（Subaru）釋出預告，將在下周發表一款中小型跨界電動休旅，車名將是Uncharted，預計將提供2款電池、3種動力輸出，最大馬力可望來到338匹，屆時將在7／17對外亮相。

北美速霸陸在官方臉書釋出預告，表示新車將是緊湊型電動跨界休旅，同時也以「Ready for your next adventure」，暗示將具備戶外越野能力。另外從預告照中，可看到Uncharted的車尾與Solterra相似，在車頂、車尾採雙後擾流設計，並具有銳利的尾燈、車頂架、中央SUBARU黑色字樣廠標。

目前對Uncharted的消息不多，不過該車很可能是速霸陸與TOYOTA的再度合作，有很高機率就是TOYOTA電動版C-HR的雙生車。電動動力方面，外界預測Uncharted將有單馬達及雙馬達版本，電池容量最大可來到77kWh，最大馬力則來到338匹，具有5秒內加速靜止破百的表現，最大續航力可達467公里。

▲北美導入全新C-HR電動版！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美導入全新C-HR電動版！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美TOYOTA C-HR電動版上市後，也讓外界認為速霸陸Uncharted就是其雙車兄弟，圖為美規C-HR（歐規車名為C-HR+）。（圖／翻攝自TOYOTA）

►台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

►102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動跨界休旅SubaruUnchartedTOYOTAC-HR雙馬達全驅預告日系

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

BMW公布1-6月銷量！M性能車創歷史新高、每3台MINI就有1台電動車

BMW公布1-6月銷量！M性能車創歷史新高、每3台MINI就有1台電動車

最新文章

BMW公布1-6月銷量！2025-07-11

速霸陸「新跨界電動休旅」預告2025-07-11

Pagani限量10部敞篷風神超跑問世2025-07-11

TOYOTA氫氣暴力鴨拉力賽車登場2025-07-11

Sunlight自走式露營車再添新款2025-07-10

TOYOTA「旗下輕型MPV」大賣2025-07-10

馬自達第3代大改款CX-5發表2025-07-10

保時捷Cayenne黑化特仕版開賣2025-07-10

TOYOTA跑旅推「更便宜入門款」救買氣2025-07-10

凱旋Scrambler復古越野重機發表2025-07-10

熱門文章

TOYOTA「旗下輕型MPV」大賣2025-07-10

TOYOTA跑旅推「更便宜入門款」救買氣2025-07-10

台灣首款油電動力125機車開賣2025-07-09

馬自達第3代大改款CX-5發表2025-07-10

TOYOTA氫氣暴力鴨拉力賽車登場2025-07-11

Sunlight自走式露營車再添新款2025-07-10

保時捷Cayenne黑化特仕版開賣2025-07-10

Pagani限量10部敞篷風神超跑問世2025-07-11

TOYOTA Yaris「超豪華小車直逼LEXUS」2025-07-07

Hyundai入門7人座MPV小改款預告2025-07-09

相關新聞

Pagani「限量10部敞篷風神超跑」問世！向50年代賽車美學致敬

Pagani「限量10部敞篷風神超跑」問世！向50年代賽車美學致敬

TOYOTA「氫氣暴力鴨拉力賽車」登場！狂暴聲浪不減碳排放趨近於0

TOYOTA「氫氣暴力鴨拉力賽車」登場！狂暴聲浪不減碳排放趨近於0

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

「TOYOTA旗下輕型MPV」大賣！1個月內接單破3萬張、買家最愛這配備

「TOYOTA旗下輕型MPV」大賣！1個月內接單破3萬張、買家最愛這配備

馬自達「大改款CX-5休旅」發表！15.6吋大螢幕、支援Google AI

馬自達「大改款CX-5休旅」發表！15.6吋大螢幕、支援Google AI

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA旗下輕型MPV」大賣！1個月內接單破3萬張、買家最愛這配備

「TOYOTA旗下輕型MPV」大賣！1個月內接單破3萬張、買家最愛這配備

TOYOTA新年式跑旅推「更便宜入門款」救買氣！折合新台幣104萬

TOYOTA新年式跑旅推「更便宜入門款」救買氣！折合新台幣104萬

最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.6KM

最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.6KM

馬自達「大改款CX-5休旅」發表！15.6吋大螢幕、支援Google AI

馬自達「大改款CX-5休旅」發表！15.6吋大螢幕、支援Google AI

TOYOTA「氫氣暴力鴨拉力賽車」登場！狂暴聲浪不減碳排放趨近於0

TOYOTA「氫氣暴力鴨拉力賽車」登場！狂暴聲浪不減碳排放趨近於0

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

479萬起！保時捷「Cayenne黑化特仕版」開賣　4車型、標配大升級

479萬起！保時捷「Cayenne黑化特仕版」開賣　4車型、標配大升級

Pagani「限量10部敞篷風神超跑」問世！向50年代賽車美學致敬

Pagani「限量10部敞篷風神超跑」問世！向50年代賽車美學致敬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366