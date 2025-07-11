TOYOTA「氫氣暴力鴨拉力賽車」登場！狂暴聲浪不減碳排放趨近於0

圖文／7Car 小七車觀點

在全球汽車產業朝向潔淨能源轉型的浪潮下，Toyota 車廠始終是積極探索多元動力解決方案的先驅者。除了大家熟知的油電混合、插電式油電、純電動車以及氫燃料電池車之外，原廠對於氫燃料引擎的研發同樣不遺餘力。如今，這項技術更進一步，正式搭載於一輛完整的拉力賽車上，預示著未來賽車運動的全新可能。

▲Toyota 推出 GR Yaris Rally2 H2 Concept

這款名為 GR Yaris Rally2 H2 Concept 的概念賽車，正是為了符合世界拉力錦標賽（WRC）的 Rally2 等級規範所打造。它延續了燃油版 Rally2 車型的寬體套件與突出空力部件，同時底盤設定也保持一致。儘管其外觀設計相較於頂級的 Rally1 賽車顯得更為內斂，但整體仍散發著強烈的競技氣息。在外觀視覺上，這輛氫燃料概念車透過獨特的車身塗裝與後窗位置的通風散熱板，彰顯其與眾不同之處。

這輛氫燃料拉力賽車的開發工作，主要在 Toyota 旗下 TGR-WRT 車隊位於芬蘭尤瓦斯屈萊（Jyväskylä）的總部進行，並已在碎石路面與柏油路面完成測試。儘管原廠尚未公佈完整的技術細節，但外界普遍推測，其動力核心很可能來自於現有 1.6 升三缸渦輪增壓引擎的改良版本。

使用液態氫作為燃料，最直接的效益便是排氣管實現了「近乎零碳排放」。更重要的是，氫燃料引擎保留了傳統內燃機引擎特有的「聲浪與感官回饋」，這對於廣大的拉力賽車迷來說，無疑是一大魅力所在。基於這些理由，Toyota 堅信氫能源有潛力成為「碳中和社會下賽車運動的選項之一」，為 Motorsport 的永續發展提供新的思路。

GR Yaris Rally2 H2 Concept 概念車將在芬蘭拉力賽（Rally Finland）上進行動態首秀，預計在週四和週五挑戰 Harju 賽段。屆時，四屆世界拉力賽冠軍得主 Juha Kankkunen 將親自駕駛，他目前也擔任 TGR-WRT 車隊的副領隊。結束混合路面的奔馳後，這輛氫燃料拉力賽車將會與另外兩款 Toyota 氫燃料動力車型，一同在維修區展示，包括量產版的 Mirai（氫燃料電池電動車 FCEV）以及一輛氫燃料 Tundra 皮卡原型車。

事實上，Toyota 車廠在氫能源技術的探索上，一直是產業先鋒。儘管最初的研究多集中於傳統的氫燃料電池動力系統（FCEV），並已應用在量產的 Mirai 和 Crown Sedan 等車款上，但原廠工程師們也積極將液態氫應用於內燃機引擎，並透過各種賽車活動來測試其極限。

首輛搭載氫燃料內燃機的 Toyota 測試車，是一輛經過改裝的 GR Corolla，自 2021 年起便開始在日本的 Super Taikyu 系列賽中參賽。隨後，類似的 1.6 升渦輪增壓引擎也陸續搭載於 2021 年底推出的實驗性 GR Yaris H2 Concept（與本次拉力賽車同名但不同車型），以及 2022 年底亮相的 Corolla Cross Hydrogen Concept 上。此外，Toyota 也為 Tundra 皮卡和 HiAce 商用廂型車打造了搭載氫燃料 V6 引擎的原型車，用於公共道路測試。最後，GR LH2 Racing Concept 更將氫燃料引擎與混合動力系統結合，其底盤則借鑒自 GR010 Le Mans Hypercar 賽車，顯示原廠在氫燃料技術的多方面應用與投入。

▲2022 年推出的 GR Yaris H2 Concept