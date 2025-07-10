馬自達「大改款CX-5休旅」發表！15.6吋大螢幕、支援Google AI

▲影片來源：Mazda



記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）發表全新第3代CX-5休旅，這款主力休旅身形放大，同時也換上更銳利的車頭樣貌，帶來更成熟的設計，原廠預計在今年10月上線量產，今年底於歐洲開賣，其他市場則在明年初。

▲馬自達發表全新第3代CX-5，車格更爲放大，同時座艙科技也升級，並導入Google影音系統。（圖／翻攝自Mazda，以下同）

新CX-5設計理念源自「Wearable Gear穿戴式裝備」，強調靈活性與易用性，可適應都會及冒險環境。新CX-5格放大，車長來到4,690mm（+115mm）、車寬1,860mm（+15mm）、車高1,695mm（+30mm），軸距2,815mm，原廠也將引擎蓋位置上調、加大保桿開口，並在頭燈處以「魂動之翼」與水箱護罩相連，同時車尾的廠徽也改為Mazda字樣，提供多達7款車色選擇，輪圈依車型提供17-19吋。

▲新CX-5共提供7款車色，車頭也以「魂動之翼」與水箱護罩相連。



座艙部分則換上12.9吋數位儀表、15.6吋中控螢幕，並內建Google影音系統，支援Google Gemini AI語音助理、即時Google Maps導航、Google Play商店等。新CX-5也增添第2排腿部、頭部空間，同時後行李廂容積也增加61L來到583L起，最大後廂空間達2,019L，高階車型還有BOSE音響、全景天窗、雙前座通風椅等配備。

▲新CX-5升級15.6吋大螢幕、並採Google影音系統，歐規車型動力為2.5升e-Skyactiv G 4缸自然進氣引擎+24V輕油電系統（141匹），美規車型則是2.5升自然進氣引擎（187匹）。

動力方面，新CX-5歐規提供2.5升e-Skyactiv G 4缸自然進氣引擎+24V輕油電系統，搭配6速手自排變速箱、提供前驅、4驅選擇，最大馬力達141匹／24.3公斤米扭力，WLTP平均油耗為13.69km／L（全驅為12.98km／L）；至於美規版本則維持2.5升Skyactiv-G 4缸自然進氣引擎，最大馬力為187／25.5公斤米扭力，後續還會推出Skyactiv-Z油電動力。

▲新一代CX-5將在10月量產，年底前歐洲市場率先開賣，其他市場則要等到明年初。

