Pagani「限量10部敞篷風神超跑」問世！向50年代賽車美學致敬

圖文／7Car 小七車觀點

Pagani Automobili 日前正式發表 Huayra Codalunga Speedster，這款限量十台的敞篷超跑延續了品牌一貫的工藝精神，並向 1950 至 1960 年代的賽車美學致敬。其流線型輪廓與低矮的擋風玻璃設計，展現出純粹而輕盈的視覺效果，車頂更以無縫整合的方式打造，強調整體線條的連貫性。

Pagani 特別強調，這款車型的設計靈感源自「視覺與形式的輕盈感」。透過移除多餘的空力套件，並以隱藏式進氣口優化氣流，Huayra Codalunga Speedster 不僅擁有低風阻係數，更重現了經典賽車的優雅比例。

內裝部分，Huayra Codalunga Speedster 採用高級皮革、金屬飾件與獨家開發的刺繡面料，每一處細節皆由手工打造。特別值得一提的是，車內首次應用了源自高級訂製服的刺繡工藝，單一元素便包含超過 45 萬針手工縫製，展現 Pagani 對極致工藝的追求。

動力方面，搭載與 Mercedes-AMG 合作開發的 5,980 c.c. 雙渦輪增壓 V12 引擎，可輸出 864 匹馬力與 1,100 牛頓米扭力，搭配 7 速手自排或純手排變速箱。輕量化的 Carbo-Titanium 單體車殼與主動式懸吊系統，進一步強化了操控表現，而 Brembo 碳陶瓷煞車系統則確保了出色的制動性能。

由 Grandi Complicazioni 部門打造的 Huayra Codalunga Speedster，將於 2026 年開始交付。每台車皆根據客戶需求量身訂製，體現 Pagani「技術與詩意並存」的品牌哲學。這款超跑不僅是性能的象徵，更是對永恆美學的深刻詮釋。