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Pagani「限量10部敞篷風神超跑」問世！向50年代賽車美學致敬

圖文／7Car 小七車觀點

Pagani Automobili 日前正式發表 Huayra Codalunga Speedster，這款限量十台的敞篷超跑延續了品牌一貫的工藝精神，並向 1950 至 1960 年代的賽車美學致敬。其流線型輪廓與低矮的擋風玻璃設計，展現出純粹而輕盈的視覺效果，車頂更以無縫整合的方式打造，強調整體線條的連貫性。

僅限量生產 10 部，展現上空美學！　Pagani Huayra Codalunga Speedster 問世

Pagani 特別強調，這款車型的設計靈感源自「視覺與形式的輕盈感」。透過移除多餘的空力套件，並以隱藏式進氣口優化氣流，Huayra Codalunga Speedster 不僅擁有低風阻係數，更重現了經典賽車的優雅比例。

僅限量生產 10 部，展現上空美學！　Pagani Huayra Codalunga Speedster 問世

僅限量生產 10 部，展現上空美學！　Pagani Huayra Codalunga Speedster 問世

僅限量生產 10 部，展現上空美學！　Pagani Huayra Codalunga Speedster 問世

內裝部分，Huayra Codalunga Speedster 採用高級皮革、金屬飾件與獨家開發的刺繡面料，每一處細節皆由手工打造。特別值得一提的是，車內首次應用了源自高級訂製服的刺繡工藝，單一元素便包含超過 45 萬針手工縫製，展現 Pagani 對極致工藝的追求。

僅限量生產 10 部，展現上空美學！　Pagani Huayra Codalunga Speedster 問世

僅限量生產 10 部，展現上空美學！　Pagani Huayra Codalunga Speedster 問世

動力方面，搭載與 Mercedes-AMG 合作開發的 5,980 c.c. 雙渦輪增壓 V12 引擎，可輸出 864 匹馬力與 1,100 牛頓米扭力，搭配 7 速手自排或純手排變速箱。輕量化的 Carbo-Titanium 單體車殼與主動式懸吊系統，進一步強化了操控表現，而 Brembo 碳陶瓷煞車系統則確保了出色的制動性能。

僅限量生產 10 部，展現上空美學！　Pagani Huayra Codalunga Speedster 問世

由 Grandi Complicazioni 部門打造的 Huayra Codalunga Speedster，將於 2026 年開始交付。每台車皆根據客戶需求量身訂製，體現 Pagani「技術與詩意並存」的品牌哲學。這款超跑不僅是性能的象徵，更是對永恆美學的深刻詮釋。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Pagani帕加尼Huayra風神CodalungaSpeedster敞篷超跑跑車汽車新車

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