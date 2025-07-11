Hyundai「第2款N性能電動車」登場！雙馬達650匹、台灣最快年底見

▲影片來源：Hyundai



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）於古德伍德速度嘉年華發表IONIQ 6 N，這也是Hyundai品牌第2款N高性能電動車。台灣市場方面，總經銷南陽實業也確認將導入IONIQ 6 N，最快在年底的台北車展就會亮相。

▲Hyundai於古德伍德速度嘉年華發表IONIQ 6 N高性能電動車，該車也確定將導入來台，最快在年底車展亮相。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



Hyundai N部門以「Corner Rascal」、「Racetrack Capability」和「Everyday Sports Car」3個性能概念開發IONIQ 6 N，強調透過高性能電動車提供駕駛樂趣。新IONIQ 6 N採雙馬達全驅，具有最大馬力609匹／75.5公斤米扭力，透過N Grin Boost模式可一舉來到650匹馬力，靜止加速破百只要3.2秒，比IONIQ 5 N縮短0.2秒。

IONIQ 6 N也增添大型擾流尾翼，提升高速穩定性，並具有主動式進氣壩，加上保桿2側的導流氣簾、前下分流器等營造出0.27Cd超低風阻表現。IONIQ 6 N也配備20吋輕量化鍛造輪圈，搭配Performance Blue Pearl專屬塗裝展現運動感。

▲IONIQ 6 N具有0.27Cd風阻係數，並配置大型擾流尾翼。



另外，IONIQ 6 N也具有N e-Shift電子換擋系統，具有模擬齒比，可提供順暢加速及動態感受，並且在N Ambient Shift Light功能下，可透過車內間接照明提示換檔時機，增添駕駛沉浸感，另外N Active Sound+(NAS+)也能帶來模擬聲浪，此次還新增Lightspeed、N Grin Boost兩款全新音效。

▲N部門也為IONIQ 6 N營造熱血運動座艙，包括N e-Shift電子換擋系統、N Ambient Shift Light功能與N Active Sound+模擬聲浪，提供更多駕駛樂趣。



IONIQ 6 N也提供一系列賽道駕駛風格，像是N飄移模式、N煞車動能、彈射起步、N扭力分配功能等，可前、後軸獨立100%輸出，提供11段前後扭力分配調整，另外也有N e-LSD電子限滑差速器、RSC動能回收穩定控制，使車輛過彎操控更線性、更容易操控。

▲IONIQ 6 N也確定將導入台灣市場，最快在今年底就會見到。