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124.8萬起！寶獅新3008、5008休旅上市　單一1.2油電下打國產休旅

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲寶獅新一代3008、5008上市，各有Allure、GT Cielo兩車型，售價分別自124.8萬、154.8萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼今年帶來408 Hybrid後，寶獅總代理寶嘉聯合今（11）日正式發表新一代3008、5008（7人座休旅），這2款主力車型也同樣導入新世代P2 1.2升油電動力，各有2車型，售價分別自124.8萬、154.8萬起。寶佳聯合也透露，未公布售價前經銷端已接單167張訂單，同時也針對新車祭出優惠，本月交車再加贈全車Profilm LUX隔熱紙。

Peugeot 3008車型售價
3008 Hybrid Allure：124.8萬
3008 Hybrid GT Cielo：144.8萬

▲寶獅3008、5008上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲寶獅3008、5008上市。（圖／記者林鼎智攝）

Peugeot 5008車型售價 
5008 Hybrid Allure：134.8萬
5008 Hybrid GT Cielo：154.8萬

▲寶獅3008、5008上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲寶獅3008、5008上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲寶獅3008、5008上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲高規GT Cielo車型多了Pixel LED矩陣式頭燈、AGR座椅、天窗、21吋Panoramic i-Cockpit懸浮式曲面螢幕等。

新3008、5008外觀換上新世代家族設計語彙，包括帥氣的「獅牙」造型日行燈、立體感十足的水箱護罩，加上更為放大的車格，讓整體視覺更加銳利。其中3008具有Fastback設計，加上水平引擎蓋、短後懸設計、亮黑後視鏡／尾翼／車頂、隱藏式水切等，整體外型更鮮明。高階GT Cielo車型還提供Pixel LED矩陣式頭燈，具有彎道輔助照明、數位動態照明輔助等科技。

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲3008車格也更爲放大，車頭具有招牌獅牙造型，輪圈皆為19吋。

新一代3008、5008座艙提供21吋Panoramic i-Cockpit懸浮式曲面螢幕，透過懸浮式中控佈局、以駕駛為導向設計融合實用性與科技感；另外也搭配小盤徑方向盤、eToggle電傳線控排檔、i-Toggle虛擬按鍵觸控面板、8種環艙氛圍燈等，支援無線AppleCarplay ／ Android Auto，頂規GT車型還具有麂皮／皮革／織布的AGR德國脊背協會認證的人體工學座椅、HUD抬頭顯示器。

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲3008 Hybrid GT Cielo具有21吋Panoramic i-Cockpit懸浮式曲面螢幕、座椅採麂皮／皮革／織布的德國AGR脊背協會認證人體工學座椅。

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲5008在採用1.2油電動力下，也具有平均油耗20.0km／L，成為同級最佳表現。

3008、5008皆採新世代P2油電動力，以1.2升3缸渦輪引擎搭配48V電動馬達、e-DCS6濕式雙離合器6速自手排變速箱組成，具有綜效馬力145匹／23.5公斤米扭力，3008平均油耗達20.2km／L、5008平均油耗為20.0km／L，也讓5008成為同級7人座休旅最佳。至於電動車E-3008、E-5008方面，寶嘉聯合目前並無導入計劃。

▲3008、5008上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲3008、5008上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲3008、5008皆採單一1.2升油電動力，具有綜效馬力145匹／23.5公斤米扭力。

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