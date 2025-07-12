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Honda FIT日規新年式調漲！首度導入珍珠藍、跨界版增添戶外感

▲Honda日規新年式FIT。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日規新年式FIT首度在該車系增添「珍珠藍」塗裝，同時售價也小幅上漲。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Honda（本田）針對旗下暢銷小型掀背FIT推出新年式，除了增添外觀車色、內飾材質外，同時也在原物料、物流成本壓力下調漲售價，使當地1.5升汽油車型自1,776,500-2,578,400日圓（折合新台幣約35.2-51.2萬）、1.5升e:HEV油電則自2,208,800-2,929,300日圓（折新台幣約43.8萬-58.1萬）元不等。

▲Honda日規新年式FIT。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日規新年式FIT。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日規新年式FIT。（圖／翻攝自Honda）

▲日規FIT Crosstar車型也提供專屬珍珠綠塗裝，並在部分車身換上銀色元素，車內則採藍色內裝。

日規新年式FIT維持Basic、Home、RS、Crosstar、Luxe等車型，並同樣提供1.5升自然進氣、1.5升e:HEV油電兩種動力編成。其中原廠也首度在FIT車系上提供「珍珠藍」車色，並針對Crosstar車型增添專屬的「珍珠綠」塗裝，同時Crosstar的車外後視鏡、車門把手、後牌照等處也從原本的黑色改為銀色，車內儀表台、扶手也從灰色改為藍色，並在座椅處採黃綠色縫線，讓座艙氛圍更年輕。

▲Honda日規新年式FIT。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日規新年式FIT。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日規新年式FIT。（圖／翻攝自Honda）

▲藍色內裝搭配黃綠色縫線，讓車室氛圍也更活潑。

動力方面，日規FIT 1.5升汽油動力具有最大馬力118匹／14.5公斤米扭力，而1.5升e:HEV則是123匹／25.8公斤米扭力，皆搭配CVT變速箱，提供前驅、4驅版本。

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關鍵字：汽車掀背HondaFIT日規日系油電本田e:HEV汽油1.5CVT車色漲價

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