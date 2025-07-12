【周焦點】德系、日系休旅7人座出清最多降41萬　TOYOTA越野休旅開訂

▲福斯、Infiniti 7人座休旅大降價出清；TOYOTA Land Cruiser售價公佈；Opel 7人座MPV上市。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周有不少新車迎來有感大降價，其中又以福斯Tiguan Allspace殺最兇幅度達41萬，Infiniti QX60同樣也祭出降價36萬促銷V6動力；全新的TOYOTA Land Cruiser售價終於公布，想買還得靠運氣；德系7人座MPV新選擇，全新Opel Combo在台上市。

▲Tiguan Allspace最大降幅41萬，比5人座Tiguan還便宜。

受限國外沒有新一代Tiguan Allspace，台灣原廠應開始為末代車型促銷出清（連結），3款車系Tiguan Allspace 7人座降幅39、41萬，最低只要129.8萬就能入手，甚至比5人座的Tiguan還便宜！

▲QX60 V6即將完售，未來僅有2.0升渦輪可選。

同樣也是作出清促銷，全台剩不到的Infiniti QX60 V6動力（連結），原售價285萬的QX60 V6車型，有感大刀降價36萬來到249萬，本月入主更加送2年原廠保固，配合美規停產策略，台灣未來也將停售QX60 V6動力，銷售端更透露V6的QX60數量已經剩不到20輛，未來台灣將全面以2.0升渦輪為重心。

▲TOYOTA Land Cruiser售價288萬，限量100輛。

全台越野車迷肯定興奮，TOYOTA Land Cruiser上市開始暖身（連結），原廠公布售價288萬，不過首批僅有限量100台，想入主最新的Land Cruiser休旅需要抽籤靠運氣，台灣導入規格為2.8升柴油搭配48V輕油電。

▲Opel Combo提供5人、7人座選擇，搭載1.5升柴油。

德國閃電Opel Combo上市（連結）！提供5人、7人座車型，都是長軸版本，售價126.9萬，作為雪鐵龍Berlingo為雙生車，搭載相同的1.5升柴油引擎，要來搶攻商用、家用MPV市場。