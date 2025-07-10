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288萬！台灣「TOYOTA全新越野休旅」來了　搭載2.8升柴油＋四驅

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

遲到總比沒到好！本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官宣了，台灣和泰今7月10日宣布喜訊，售價288萬，僅有限量100輛預選登錄抽籤活動，提供消費者有機會搶先入主強悍越野王者。

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲售價288萬，雙色車色選配2萬。

全新Land Cruiser延續品牌經典設計語彙，以方正車身、水平腰線勾勒出剛毅輪廓，經典 “TOYOTA”字樣車標打造獨一無二的車身輪廓。車身採寬體設計搭配20吋鋁圈，不僅展現穩重氣勢，更散發出硬派的強烈視覺張力。投射式頭燈搭配簡潔俐落車身線條及梯形寬輪拱設計營造現代感，整體營造出一種無懼挑戰的現代越野氣勢。

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣僅提供2.8升柴油，並未導入國外的2.7升汽油與其他動力。

相比海外多元的豐富編成，台灣首波提供2.8升柴油渦輪引擎結合48V輕油電系統，可輸出204匹馬力、51公斤米扭力，實現節能與性能兼備。48V輕油電系統可在起步時提供輔助動力、減少啟動延遲，帶來更快、更安靜的啟動體驗，同時於加速與減速過程中提升燃油效率與動能回收效能。搭配八速自排變速箱，不論市區通勤或越野挑戰，皆能展現出靈活平順且節能的全方位駕馭體驗。

為讓國內消費者能夠及早入主Land Cruiser，TOYOTA總代理和泰汽車7/11(五)起限時推出預選登錄抽籤活動。從7月11日 10:00起至7月20日17:00止，透過「TOYOTA官網線上預選」或「智慧購APP」完成預選登錄並支付新台幣2萬元預選金，其中將有100名幸運準車主可獲得優先購買權。

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

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關鍵字：TOYOTALand Cruiser 250LEXUSGX油電7人座越野新車預報

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