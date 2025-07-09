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台灣「速霸陸大改款油電休旅」一桶油真的能環島！新Forester即將上市

▲速霸陸Forester油電續航超過1千公里！環島挑戰開跑。（圖／翻攝自速霸陸）▲速霸陸Forester油電續航超過1千公里！環島挑戰開跑。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

驗證知名導演吳念真的一句「一台車，凸全台灣」經典廣告台詞，雖然這已經是超過20年以上的往事，但至今卻仍能說是速霸陸Subaru在台灣最具代表性，如今即將在台上市的大改款Forester休旅，原廠特別啟動「一桶油，凸全台灣」的千里長征挑戰賽，要讓全台車迷見證新速霸陸Forester斤斤計較的省油真實力！

▲速霸陸Forester油電續航超過1千公里！環島挑戰開跑。（圖／翻攝自速霸陸）

▲原廠特別舉辦活動，要來驗證新油電省油實力。

原廠展開活動，透過實際驗證第六代Forester Hybrid，在不補油的情況下完成一桶油挑戰繞行Subaru於全台灣18座展示中心的巡迴之旅，實地展現Subaru第六代Forester Hybrid車款的節能效率與全方位駕馭實力。

▲速霸陸Forester油電續航超過1千公里！環島挑戰開跑。（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸Forester油電續航超過1千公里！環島挑戰開跑。（圖／翻攝自速霸陸）

▲動力採用全新的2.5升動力。

全新的S:HEV油電絕對是一大新武器！以2.5升水平對臥引擎，加上TOYOTA THS油電技術，搭配63L大容量油箱，實現一桶油行駛里程超過1000km的超長續航距離。

將經典水平對臥引擎與電動馬達整合，實現更順暢的加速與動能回收。引擎與馬達智能切換，低速時以電力驅動為主，在中高速時電池馬達動力也能扮演關鍵角色，節能效率更優異。

第六代Forester Hybrid不僅在行駛里程與節能表現上有著優異的表現，同時不論是在乘坐舒適性、配備水準以及安全表現上都有全面的進化，最快將在第3季近期上市。

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關鍵字：SubaruForesterSUV跨界四驅休旅車SolterraTOYOTABRZGR86

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