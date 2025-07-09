Mazda「全新轎跑房車」歐洲賣太貴引爆討論！網酸：不如買特斯拉更便宜

▲Mazda 6e全新房車進軍歐洲市場，但售價卻引起不少熱議。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda 6e全新電動房車已於歐洲正式上市，但售價卻意外引發市場熱議，作為一款大陸平價車款，Mazda 6e開出44,900歐元售價，折合新台幣約153萬，不僅是大陸市場近2倍售價，甚至還高於特斯拉Model 3，成為討論焦點。

▲Mazda 6e歐洲售價高於特斯拉Model 3。

歐洲Mazda 6e在大陸稱為EZ-6，大陸EZ-6開價159,800人民幣起，折合新台幣71萬，歐洲Mazda 6e售價44,900歐元起，折合新台幣153萬，售價在歐洲市場引起熱烈討論。

Mazda 6e採68.8度電池，續航擁有476公里，而不少人也拿來與特斯拉Model 3作比較，特斯拉Model 3採60度電池，續航力約513公里，售價40,990歐元，折合新台幣約139萬，讓不少網友狠酸Mazda 6e開價過高。

▲中高階等級甚至進入到豪華電車價格帶。

而Mazda 6e中高階車型售價來到46,900歐元，折合新台幣約159萬，價格帶與 BMW i4、Polestar 2 等歐洲主流豪華電動房車形成直接競爭。

Mazda 6e 是品牌首款採用與長安汽車共同開發的電動平台，並由中國生產出口至歐洲市場。雖然產品質感與續航表現不俗，但面對歐洲消費者熟悉的特斯拉、BMW 等競爭對手，Mazda 是否具備足夠品牌吸引力，仍有待市場驗證。