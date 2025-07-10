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折合新台幣約40萬！TOYOTA「入門小休旅」推外觀升級　今年印度開賣

▲印度預告推出越野升級新TOYOTA Urban Cruiser Hyryder。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印度預告推出越野升級新TOYOTA Urban Cruiser Hyryder。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

自2022年於印度首發累積超過10萬銷量的TOYOTA Urban Cruiser Hyryder，近日原廠為這輛高人氣小休旅量身打造Prestige Pack 越野外觀套件，將在近期開賣，售價約在折合新台幣40萬起左右。

▲印度預告推出越野升級新TOYOTA Urban Cruiser Hyryder。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新套件提供全車系選配。

主打入門首購族市場的TOYOTA Urban Cruiser Hyryder，在印度售價約新台幣40萬起比台灣Yaris Cross更便宜。新推出的Prestige Pack套件具有10項部件，包含前後保桿飾板、車側、銀色飾條、銀色車名廠徽等，而且提供全車系選配，讓Urban Cruiser Hyryder展現更精緻時尚氣息。

▲印度預告推出越野升級新TOYOTA Urban Cruiser Hyryder。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝堪稱應有盡有、不陽春。

內裝則維持原樣，搭載6具安全氣囊、9吋多媒體螢幕，具有無線手機連結、無線手機充電、360度環景等，高規車型還配有全景天窗。

動力提供1.5升自然進氣、1.5升油電等選項，前者可選擇手排或自排變速箱，繳出103匹馬力，後者僅提供e-CVT變速箱，具有116匹馬力，還另有AWD四驅可選。

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