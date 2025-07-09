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台灣「福斯Tiguan 7人座」全車系降價最多41萬！全新車款有望來補位

▲台灣Tiguan Allspace 3款車系降價很有感。（圖／翻攝自福斯）▲台灣Tiguan Allspace 3款車系降價很有感。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

受限海外原廠策略調整，新一代Tiguan休旅並未提供7人座Allspace車型，讓台灣這波Tiguan Allspace促銷很有感，3款車型降幅最高達到41萬，入主德系7人座休旅的好時機來了！

▲福斯Tayron。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣Tiguan Allspace算是末代車型，國外已經有後繼車款Tayron銜接產品定位。

台灣福斯於6月導入新一代Tiguan休旅，但僅有標準5人座車款，國外也並未提供Tiguan Allspace，因此台灣Tiguan Allspace可能已經作為末代車型促銷，至於7人座產品空缺，其實台灣原廠已早有評估計劃，未來可能會由Tiguan Allspace後繼車全新Tayron 7人座休旅來補位。

▲台灣Tiguan Allspace 3款車系降價很有感。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣Tiguan Allspace 3款車系降價很有感。（圖／翻攝自福斯）

▲頂規380 R-Line不用200萬！降價41萬最有感。

Tiguan Allspace 推出7月限定購車優惠，330 TSI Elegance現在只需129.8萬元即可入主，相比過去售價降幅39萬，中階330 TSI Elegance Premium同樣降價39萬來到139.8萬，頂規380 TSI R-Line Performance降幅達41萬來到169.8萬。

放眼台灣銷售市場，同時擁有 5+2 人座機能、四驅系統與德系操控底蘊的休旅選擇並不多，即日起至7 月 31 日止Tiguan Allspace 全車系皆享本月專屬入主優惠，以目前的限時優惠價格來看，無疑是現階段最值得入主的德系休旅。

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關鍵字：福斯

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