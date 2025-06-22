福斯電動麵包車「化身自動駕駛旅遊專車」！與特斯拉Robotaxi打對台

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 旗下專注於移動出遊的子品牌 MOIA，正式發表了量產版的 ID. Buzz AD 自動駕駛電動商旅。這款車歷經多年研發，未來將作為歐洲及美國市場自駕電動車的重要戰力。

▲Volkswagen 旗下專注於移動出遊的子品牌 MOIA，正式發表了量產版的 ID. Buzz AD 自動駕駛電動商旅。

此消息剛好在 Elon Musk 宣布 Tesla Robotaxi 將於 6 月 22 日在德州奧斯汀展開試營運後不久釋出，雙方在自動駕駛領域的競爭似乎愈演愈烈。但兩者鎖定的客群明顯不同，Tesla 主攻乘客叫車服務，MOIA 則更聚焦企業及出遊服務商。

這款 Level 4 自動駕駛車輛，為出遊服務量身打造，配備加長軸距和加高車頂，方便乘客上下車，且可透過智慧型手機直覺式解鎖。內裝也重新設計，採用仿木紋地板、大型把手，座椅配置為四人座，還配有 SOS、支援以及啟停按鈕，強調安全與舒適。

車內保留駕駛座和偽裝方向盤，意味著初期可能會配備安全駕駛員，但座椅可在無需使用時移開。此外，副駕駛座與中控台被移除，換來額外置物空間，適合放置行李或其他物品。

ID. Buzz AD 採用多達 27 個感測器，包括 13 顆攝影機、9 組 LiDAR 與 5 個雷達，形成全方位、重複冗餘的 360 度環繞監控系統。自動駕駛系統則結合 Mobileye 技術與自家開發的 Autonomous Driving Mobility as a Service（AD MaaS）平台。

MOIA 透露，將提供從城市、政府到車隊營運商的一條龍解決方案，協助快速、安全且大規模部署自動駕駛服務。包括完整的車隊管理、客戶預約系統，以及高階車輛陣容。

Volkswagen 集團執行長 Oliver Blume 表示，若順利獲批，該自動駕駛車輛計畫預計將於 2026 年在歐、美兩地正式推廣，這也是 VW 邁向全球汽車科技領導者的重要里程碑。