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TOYOTA新年式跑旅推「更便宜入門款」救買氣！折合新台幣104萬

▲日本原廠推出新年式跑旅Crown Sport，追加入門款與70週年特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本原廠推出新年式跑旅Crown Sport，追加入門款與70週年特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA推出新年式TOYOTA Crown Sport，除了追加更便宜的入門款車型，並因應Crown皇冠家族70週年，全新特仕車將於7月30日正式開賣。

▲日本原廠推出新年式跑旅Crown Sport，追加入門款與70週年特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA Crown Sport因開價過高直逼LEXUS，原廠特別推出全新入門款救買氣。

日本TOYOTA原廠於7月10日推出新年式Crown Sport，新增全新SPORT G油電入門款，相較原本590萬日圓，入門款降低入手門檻來到520萬日圓，折合新台幣104萬。Crown Sport自日本發表後，因售價過高銷量不見起色，如今原廠計劃透過新入門款來為買氣助攻。

7月30日還另有70周年特仕車開賣，在外觀、內裝與配備進一步強化專屬感，提供具有金屬質感的珍珠白、黑色2款車色。搭配21吋消光黑鋁圈，車身另有象徵70周年徽飾。提供2種動力可選，售價597萬日圓，折合新台幣119萬，高規770萬日圓，折合新台幣154萬。

▲日本原廠推出新年式跑旅Crown Sport，追加入門款與70週年特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲特仕車擁有專屬飾板與迎賓燈、車鑰匙等。

70周年特仕車在原本內裝鋪陳，增加70周年專屬雷射雕刻飾板，並透過專屬皮質排檔頭、迎賓燈、紀念車鑰匙等營造更具價值的收藏意義。

Crown Sport作為 Crown家族中最具運動感跑旅作品，此次特仕車不僅外觀吸睛，更強化細節與收藏紀念氛圍。透過全新入門款生力軍，能看出TOYOTA想為Crown Sport帶來更多話題與銷量。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Sport

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