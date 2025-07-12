賓士總裁暴雷新GLC電動休旅！空間更大、還有氣壓懸吊＆後軸轉向　

▲影片來源：Mercedes-Benz



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）近日公布總裁Ola Kallenius於德國Sindelfingen技術中心測試全新GLC電動休旅，除了提前透露相關規格外，也確定該車將在9／7舉行的德國IAA車展亮相。

▲賓士總裁提前預告新GLC電動休旅相關規格，首波將有GLC 400 4Matic車型，將在9／7舉行的德國IAA車展亮相。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

賓士表示，新GLC電動休旅將比燃油版車型軸距增添80mm，帶來更多腿部、頭部空間，同時後行李廂也自570公升起，傾倒第2排座椅後可達1,740公升，另外也有128公升的前置物廂，滿足空間需求。

另外，新GLC電動車也將提供Agility & Comfort Package套件，該套件內容包括源自S-Class的Airmatic氣壓懸吊系統與後軸轉向系統，後者可提供最大4.5度的轉向角度，提升舒適性及靈活性。

▲新GLC電動休旅具有570-1,740公升後行李廂空間，並可支援320kW快充，充電10分鐘可跑260公里。

座艙方面也將搭載MBUX Hyperscreen大螢幕及最新MB.OS影音系統，帶來流暢的影音操作體驗。原廠還預告首波將推出GLC 400 4Matic車型，在800V架構下可支援320kW直流快充，充電10分鐘即可跑260公里。