ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

瑪莎拉蒂「630匹新超跑」發表！2.9秒加速破百、還有敞篷車型

▲影片來源：Maserati

記者林鼎智／綜合報導

瑪莎拉蒂（Maserati）於古德伍德速度嘉年華發表全新超跑MCPURA！新車提供Coupe雙門硬頂、Cielo敞篷兩車型，並新增多款塗裝，包括亮眼的Devil Orange橘色，售價尚未公布。

▲Maserati MCPURA。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati MCPURA。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati發表全新MCPURA跑車，共有Coupe、敞篷版本，該車以MC20為基礎、設計靈感源自GT2 Stradale。（圖／翻攝自Maserati，以下同）

瑪莎拉蒂新MCPURA的設計靈感源自GT2 Stradale，原廠工程師重新設計的前格柵、下擾流，同時車尾換上更張狂的後下擴散器、並加大後擾流，換上新的徽飾。原廠也聲稱MCPURA經過數千小時的風洞測試，不過並未公布最大下壓力等數據。

▲Maserati MCPURA。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati MCPURA。（圖／翻攝自Maserati）

▲原廠重新設計MCPURA的前格柵、下擾流，同時車尾換上更張狂的後下擴散器、並加大後擾流，換上新的徽飾。

座艙方面，MCPURA與有類似GT2賽車的運動化平底方向盤，Coupe版本還可升級超轉燈及碳纖維材質，其他還包括Alcantara麂皮材質、MCPURA徽飾，另外也與MC20同樣搭載10.25吋MTC Plus MIA中控螢幕，另外也可選配SONUS Faber音響系統（12支揚聲器）。

▲Maserati MCPURA。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati MCPURA。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati MCPURA。（圖／翻攝自Maserati）

▲MCPURA動力維持3.0升「Nettuno海王星」V6雙渦輪引擎、8速雙離合自手排變速箱配置，具有最大馬力621匹／73.4公斤米扭力。

動力方面，MCPURA維持3.0升「Nettuno海王星」V6雙渦輪引擎、8速雙離合自手排變速箱配置，具有最大馬力630匹／7,500rpm、最大扭力73.4公斤米扭力／3,000rpm，靜止加速破百只要2.9秒，Coupe車型極速最高可達325km／h（敞篷為320km／h）。

►台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

►102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車跑車敞篷雙門Maserati瑪莎拉蒂MCPURAMC20海王星V6渦輪古德伍德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

瑪莎拉蒂「630匹新超跑」發表！2.9秒加速破百、還有敞篷車型

瑪莎拉蒂「630匹新超跑」發表！2.9秒加速破百、還有敞篷車型

最新文章

瑪莎拉蒂「630匹新超跑」發表2025-07-11

BMW公布1-6月銷量！2025-07-11

速霸陸「新跨界電動休旅」預告2025-07-11

Pagani限量10部敞篷風神超跑問世2025-07-11

TOYOTA氫氣暴力鴨拉力賽車登場2025-07-11

Sunlight自走式露營車再添新款2025-07-10

TOYOTA「旗下輕型MPV」大賣2025-07-10

馬自達第3代大改款CX-5發表2025-07-10

保時捷Cayenne黑化特仕版開賣2025-07-10

TOYOTA跑旅推「更便宜入門款」救買氣2025-07-10

熱門文章

TOYOTA「旗下輕型MPV」大賣2025-07-10

台灣首款油電動力125機車開賣2025-07-09

TOYOTA跑旅推「更便宜入門款」救買氣2025-07-10

馬自達第3代大改款CX-5發表2025-07-10

TOYOTA氫氣暴力鴨拉力賽車登場2025-07-11

Sunlight自走式露營車再添新款2025-07-10

保時捷Cayenne黑化特仕版開賣2025-07-10

TOYOTA Yaris「超豪華小車直逼LEXUS」2025-07-07

Pagani限量10部敞篷風神超跑問世2025-07-11

Hyundai入門7人座MPV小改款預告2025-07-09

相關新聞

BMW公布1-6月銷量！M性能車創歷史新高、每3台MINI就有1台電動車

BMW公布1-6月銷量！M性能車創歷史新高、每3台MINI就有1台電動車

TOYOTA電動版C-HR兄弟？速霸陸預告「新電動跨界休旅」7／17亮相

TOYOTA電動版C-HR兄弟？速霸陸預告「新電動跨界休旅」7／17亮相

Pagani「限量10部敞篷風神超跑」問世！向50年代賽車美學致敬

Pagani「限量10部敞篷風神超跑」問世！向50年代賽車美學致敬

TOYOTA「氫氣暴力鴨拉力賽車」登場！狂暴聲浪不減碳排放趨近於0

TOYOTA「氫氣暴力鴨拉力賽車」登場！狂暴聲浪不減碳排放趨近於0

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA旗下輕型MPV」大賣！1個月內接單破3萬張、買家最愛這配備

「TOYOTA旗下輕型MPV」大賣！1個月內接單破3萬張、買家最愛這配備

最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.6KM

最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.6KM

TOYOTA新年式跑旅推「更便宜入門款」救買氣！折合新台幣104萬

TOYOTA新年式跑旅推「更便宜入門款」救買氣！折合新台幣104萬

馬自達「大改款CX-5休旅」發表！15.6吋大螢幕、支援Google AI

馬自達「大改款CX-5休旅」發表！15.6吋大螢幕、支援Google AI

TOYOTA「氫氣暴力鴨拉力賽車」登場！狂暴聲浪不減碳排放趨近於0

TOYOTA「氫氣暴力鴨拉力賽車」登場！狂暴聲浪不減碳排放趨近於0

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

479萬起！保時捷「Cayenne黑化特仕版」開賣　4車型、標配大升級

479萬起！保時捷「Cayenne黑化特仕版」開賣　4車型、標配大升級

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366