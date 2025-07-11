瑪莎拉蒂「630匹新超跑」發表！2.9秒加速破百、還有敞篷車型

▲影片來源：Maserati



記者林鼎智／綜合報導

瑪莎拉蒂（Maserati）於古德伍德速度嘉年華發表全新超跑MCPURA！新車提供Coupe雙門硬頂、Cielo敞篷兩車型，並新增多款塗裝，包括亮眼的Devil Orange橘色，售價尚未公布。

▲Maserati發表全新MCPURA跑車，共有Coupe、敞篷版本，該車以MC20為基礎、設計靈感源自GT2 Stradale。（圖／翻攝自Maserati，以下同）



瑪莎拉蒂新MCPURA的設計靈感源自GT2 Stradale，原廠工程師重新設計的前格柵、下擾流，同時車尾換上更張狂的後下擴散器、並加大後擾流，換上新的徽飾。原廠也聲稱MCPURA經過數千小時的風洞測試，不過並未公布最大下壓力等數據。

▲原廠重新設計MCPURA的前格柵、下擾流，同時車尾換上更張狂的後下擴散器、並加大後擾流，換上新的徽飾。



座艙方面，MCPURA與有類似GT2賽車的運動化平底方向盤，Coupe版本還可升級超轉燈及碳纖維材質，其他還包括Alcantara麂皮材質、MCPURA徽飾，另外也與MC20同樣搭載10.25吋MTC Plus MIA中控螢幕，另外也可選配SONUS Faber音響系統（12支揚聲器）。

▲MCPURA動力維持3.0升「Nettuno海王星」V6雙渦輪引擎、8速雙離合自手排變速箱配置，具有最大馬力621匹／73.4公斤米扭力。



動力方面，MCPURA維持3.0升「Nettuno海王星」V6雙渦輪引擎、8速雙離合自手排變速箱配置，具有最大馬力630匹／7,500rpm、最大扭力73.4公斤米扭力／3,000rpm，靜止加速破百只要2.9秒，Coupe車型極速最高可達325km／h（敞篷為320km／h）。