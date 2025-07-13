Land Rover「經典越野休旅車正式回歸」！聯手大陸車廠轉生電動車

圖文／7Car 小七車觀點

停產多年的 Freelander 車系即將重啟，不過這次不再是一台單一車型的越野休旅，而是一整個專為中國大陸市場量身打造的純電車系。由 Jaguar Land Rover（JLR）與奇瑞汽車合資的 CJLR（Chery Jaguar Land Rover）共同開發，全新 Freelander 家族預計將於 2026 年下半年正式登場，首波推出的車款將是一輛回應 Freelander 精神、同時融合當代科技與設計的全尺碼電動 SUV。根據原廠表示，這個全新車系未來亦有機會進軍英國與歐洲市場。

▲停產多年的 Freelander 車系即將重啟，由 Jaguar Land Rover（JLR）與奇瑞汽車合資的 CJLR（Chery Jaguar Land Rover）共同開發。

Freelander 最初於 1997 年登場，為 Land Rover 品牌首款主打輕度越野與都會的入門 SUV，第二代車型於 2006 年問世，後續於 2015 年正式由 Discovery Sport 取而代之。此次 Freelander 名稱的復活，不僅意味著品牌戰略上的調整，也反映出 JLR 對中國大陸市場潛力的重新定位。

CJLR 合資關係已維持超過十年，期間專注於為中國大陸市場打造加長版 Range Rover Evoque、Jaguar XE、Jaguar XF 與 Discovery Sport 等車型。然而這些現有產品線未來將全面被掛上 Freelander 名號的全新電動車所取代。新世代 Freelander 將建構於奇瑞自家彈性電動車平台上，並由奇瑞負責製造與開發，同時保有 JLR 在設計美學與品牌精神上的參與。

JLR 集團執行長 Adrian Mardell 今年稍早已對外證實：「這些車雖由中國大陸平台與技術打造，但我們有充分參與設計過程，並可仰賴中國大陸生產成本優勢，確保產品對當地市場極具競爭力。這將讓 CJLR 與我們在常熟的工廠迎來轉機。」

根據 JLR 中國區總裁潘青的說法，首款 Freelander 將是擁有完整車格設定的大型 SUV，並鎖定重視科技與體驗的中國消費者族群，車內將配備寬敞座艙與高科技數位介面，外觀設計亦將展現前衛動感，回應中國大陸市場對電動車快速演進的期待。

雖然目前尚無詳細規格或動力資訊，但 JLR 強調新 Freelander 車系將屬於「主流電動車產品」，預期售價將相對親民，與預估超過 12 萬英鎊的 Range Rover Electric 電動旗艦形成價位區隔。

Mardell 坦言 CJLR 的營運績效近年明顯下滑，但他對 Freelander 車系充滿信心，認為這將是合資企業獲利與品牌重生的關鍵轉機。他指出：「這不僅對我們是一個財務上的解方，還能透過授權與合資分潤模式，帶來雙贏效益。」

儘管首波上市計畫鎖定中國大陸市場，但 JLR 表示未來一年後將視營運與市場需求，評估導入其他地區的可能性。對於英國與歐洲市場而言，Freelander EV 不僅具備品牌承襲價值，更能補足目前 JLR 僅有 Range Rover、Defender、Discovery 與 Jaguar 等高端車系的產品縫隙，為消費者帶來更平價的選擇，同時善用既有經銷體系優勢，擴大電動車市場佈局。