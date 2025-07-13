ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Land Rover「經典越野休旅車正式回歸」！聯手大陸車廠轉生電動車

圖文／7Car 小七車觀點

停產多年的 Freelander 車系即將重啟，不過這次不再是一台單一車型的越野休旅，而是一整個專為中國大陸市場量身打造的純電車系。由 Jaguar Land Rover（JLR）與奇瑞汽車合資的 CJLR（Chery Jaguar Land Rover）共同開發，全新 Freelander 家族預計將於 2026 年下半年正式登場，首波推出的車款將是一輛回應 Freelander 精神、同時融合當代科技與設計的全尺碼電動 SUV。根據原廠表示，這個全新車系未來亦有機會進軍英國與歐洲市場。

▲停產多年的 Freelander 車系即將重啟，由 Jaguar Land Rover（JLR）與奇瑞汽車合資的 CJLR（Chery Jaguar Land Rover）共同開發。

Freelander 最初於 1997 年登場，為 Land Rover 品牌首款主打輕度越野與都會的入門 SUV，第二代車型於 2006 年問世，後續於 2015 年正式由 Discovery Sport 取而代之。此次 Freelander 名稱的復活，不僅意味著品牌戰略上的調整，也反映出 JLR 對中國大陸市場潛力的重新定位。

CJLR 合資關係已維持超過十年，期間專注於為中國大陸市場打造加長版 Range Rover Evoque、Jaguar XE、Jaguar XF 與 Discovery Sport 等車型。然而這些現有產品線未來將全面被掛上 Freelander 名號的全新電動車所取代。新世代 Freelander 將建構於奇瑞自家彈性電動車平台上，並由奇瑞負責製造與開發，同時保有 JLR 在設計美學與品牌精神上的參與。

JLR 集團執行長 Adrian Mardell 今年稍早已對外證實：「這些車雖由中國大陸平台與技術打造，但我們有充分參與設計過程，並可仰賴中國大陸生產成本優勢，確保產品對當地市場極具競爭力。這將讓 CJLR 與我們在常熟的工廠迎來轉機。」

根據 JLR 中國區總裁潘青的說法，首款 Freelander 將是擁有完整車格設定的大型 SUV，並鎖定重視科技與體驗的中國消費者族群，車內將配備寬敞座艙與高科技數位介面，外觀設計亦將展現前衛動感，回應中國大陸市場對電動車快速演進的期待。

雖然目前尚無詳細規格或動力資訊，但 JLR 強調新 Freelander 車系將屬於「主流電動車產品」，預期售價將相對親民，與預估超過 12 萬英鎊的 Range Rover Electric 電動旗艦形成價位區隔。

Mardell 坦言 CJLR 的營運績效近年明顯下滑，但他對 Freelander 車系充滿信心，認為這將是合資企業獲利與品牌重生的關鍵轉機。他指出：「這不僅對我們是一個財務上的解方，還能透過授權與合資分潤模式，帶來雙贏效益。」

儘管首波上市計畫鎖定中國大陸市場，但 JLR 表示未來一年後將視營運與市場需求，評估導入其他地區的可能性。對於英國與歐洲市場而言，Freelander EV 不僅具備品牌承襲價值，更能補足目前 JLR 僅有 Range Rover、Defender、Discovery 與 Jaguar 等高端車系的產品縫隙，為消費者帶來更平價的選擇，同時善用既有經銷體系優勢，擴大電動車市場佈局。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LandRoverFreelander越野休旅SUV汽車新車電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

推薦閱讀

重機展／Honda新大黃蜂亮相「柯有倫站台相挺」！25年新車同步現身

重機展／Honda新大黃蜂亮相「柯有倫站台相挺」！25年新車同步現身

重機展／光陽新董事長「親自揭曉2款新車」！小精靈＆黃牌跨界開賣

重機展／光陽新董事長「親自揭曉2款新車」！小精靈＆黃牌跨界開賣

重機展／觀展懶人包一次看「3天抽出3台新車」！ 邁入10周年再加碼

重機展／觀展懶人包一次看「3天抽出3台新車」！ 邁入10周年再加碼

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

最新文章

Land Rover經典越野休旅車回歸2025-07-13

這款電動車充滿電可跑1205公里2025-07-13

Honda FIT日規新年式調漲2025-07-12

賓士總裁暴雷新GLC電動休旅2025-07-12

【周焦點】進口休旅7人座大降價2025-07-12

山豬王超跑產地全新世界級工坊揭幕2025-07-12

KIA中型電動休旅EV5全球規格版登場2025-07-12

Nissan完成8600億日圓債券發行2025-07-11

Hyundai第2款N性能電動車2025-07-11

寶獅新3008、5008休旅上市2025-07-11

熱門文章

TOYOTA「旗下輕型MPV」大賣2025-07-10

這款電動車充滿電可跑1205公里2025-07-13

Land Rover經典越野休旅車回歸2025-07-13

TOYOTA跑旅推「更便宜入門款」救買氣2025-07-10

寶獅新3008、5008休旅上市2025-07-11

台灣首款油電動力125機車開賣2025-07-09

Hyundai入門7人座MPV小改款預告2025-07-09

小米第3款「全新電動車7人座」現身測試2025-07-10

瑪莎拉蒂「630匹新超跑」發表2025-07-11

TOYOTA「入門小休旅」推外觀升級2025-07-10

相關新聞

這款電動車「充滿電可跑1205公里」！Lucid打破金氏世界紀錄

這款電動車「充滿電可跑1205公里」！Lucid打破金氏世界紀錄

Honda FIT日規新年式調漲！首度導入珍珠藍、跨界版增添戶外感

Honda FIT日規新年式調漲！首度導入珍珠藍、跨界版增添戶外感

賓士總裁暴雷新GLC電動休旅！空間更大、還有氣壓懸吊＆後軸轉向　

賓士總裁暴雷新GLC電動休旅！空間更大、還有氣壓懸吊＆後軸轉向　

山豬王超跑的產地「全新世界級工坊揭幕」！116年工藝傳承產能翻倍

山豬王超跑的產地「全新世界級工坊揭幕」！116年工藝傳承產能翻倍

KIA中型電動休旅「EV5全球規格版登場」！2025下半年各國陸續上市

KIA中型電動休旅「EV5全球規格版登場」！2025下半年各國陸續上市

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA旗下輕型MPV」大賣！1個月內接單破3萬張、買家最愛這配備

「TOYOTA旗下輕型MPV」大賣！1個月內接單破3萬張、買家最愛這配備

這款電動車「充滿電可跑1205公里」！Lucid打破金氏世界紀錄

這款電動車「充滿電可跑1205公里」！Lucid打破金氏世界紀錄

Land Rover「經典越野休旅車正式回歸」！聯手大陸車廠轉生電動車

Land Rover「經典越野休旅車正式回歸」！聯手大陸車廠轉生電動車

TOYOTA新年式跑旅推「更便宜入門款」救買氣！折合新台幣104萬

TOYOTA新年式跑旅推「更便宜入門款」救買氣！折合新台幣104萬

124.8萬起！寶獅新3008、5008休旅上市　單一1.2油電下打國產休旅

124.8萬起！寶獅新3008、5008休旅上市　單一1.2油電下打國產休旅

最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.6KM

最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.6KM

Hyundai「入門7人座MPV」小改款預告！新世代造型、延續1.5升動力

Hyundai「入門7人座MPV」小改款預告！新世代造型、延續1.5升動力

小米第3款「全新電動車7人座」現身測試！命名YU9有超大空間

小米第3款「全新電動車7人座」現身測試！命名YU9有超大空間

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366